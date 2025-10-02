Xã Mậu Lâm khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ chiều 27/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn xã Mậu Lâm có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông.

Cán bộ xã và lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị ngập và cô lập.

Tính đến chiều 1/10, mưa bão khiến 28 hộ, 122 nhân khẩu ở thôn Phú Sơn bị ngập và cô lập; toàn xã có 15 ngôi nhà bị tốc mái; 1 ngầm tràn bị hư hỏng (tràn Cầu Hồ); đường tỉnh 520 đi qua địa bàn bị sạt phía taluy lề đường khoảng 10m và vỡ miệng cống thoát nước tại Km14; đường giao thông tại thôn Đồng Yên bị hư hỏng 35m. Cơ sở hạ tầng và công trình công cộng, trường học, cột điện trên địa bàn xã cũng bị hư hại đáng kể.

Ngầm tràn bị hư hỏng.

Ngay sau khi bão tan, chính quyền xã Mậu Lâm đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức và người dân các thôn khẩn trương tham gia khắc phục hậu quả.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã quyên góp trong cán bộ, công chức được gần 20 triệu đồng mua đồ ăn, nước uống, các nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân bị nhập nước và cô lập tại thôn Phú Sơn. Cùng với đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã tình nguyện khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Cán bộ và Nhân dân xã Mậu Lâm ra quân dọn vệ sinh sau bão.

Đối với các ngầm tràn trên địa bàn xã hiện tại nước đã rút, các lực lượng được huy động để tổ chức khơi thông dòng chảy, dọn dẹp thông tuyến. Cùng với đó, UBND xã đang phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 520.

Cán bộ xã và lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị cô lập.

UBND xã chỉ đạo các thôn chủ động khắc phục các hư hỏng nhỏ. Đối với các tuyến đường xã, UBND xã giao Phòng Kinh tế khảo sát, đề xuất phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đối với thiệt hại khác và sản xuất nông nghiệp, các thôn kiểm tra, thống kê thiệt hại và có phương án khắc phục để ổn định đời sống Nhân dân sau bão.

Quốc Hương