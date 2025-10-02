Xã Hoạt Giang xử lý vi phạm xây dựng nhà ở trên đất hành lang bảo vệ đê điều

Ngày 2/10, tại thôn Trung Tâm, xã Hoạt Giang, hộ gia đình bà Trần Thị Hiến đã có hành vi xây dựng công trình nhà ở trên diện tích đất hành lang bảo vệ đê điều, do UBND xã Hà Yên (nay là xã Hoạt Giang) giao trái thẩm quyền, không thuộc các khu dân cư được xác định tồn tại, bảo vệ và cải tạo, xây dựng mới công trình theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh.

Công trình xây dựng trái thẩm quyền

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lãnh đạo UBND xã Hoạt Giang, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn xã đã tuyên truyền, vận động, giải thích và yêu cầu gia đình bà Trần Thị Hiến dừng việc xây dựng, tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, gia đình bà Hiến không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng.

Lãnh đạo xã tuyên truyền vận động gia đình bà Hiến tháo dỡ công trình

Để việc quản lý, sử dụng đất đai đúng quy định pháp luật, với tinh thần tập trung, cương quyết, chiều cùng ngày, UBND xã đã chỉ đạo xử lý, tháo dỡ công trình vi phạm của hộ bà Hiến theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, từng bước đẩy lùi các vi phạm đất đai trên địa bàn xã.

Hải Yến

(Trung tâm CUDVC xã Hoạt Giang)