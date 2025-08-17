Xã Hoằng Tiến: Tuyên dương 9 tập thể, 14 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Chiều 17/8, xã Hoằng Tiến long trọng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giai đoạn 2020 – 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sáp nhập địa giới, thiên tai, dịch bệnh, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hoằng Tiến đã đoàn kết, đạt nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 77,6 triệu đồng; dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, đón trên 6,1 triệu lượt khách, doanh thu 7.400 tỷ đồng. 100% thôn có nhà văn hóa; 11/11 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%. Công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng được giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình; đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng xã hội số; phát động phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo động lực để Hoằng Tiến phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước 2030, trở thành phường trước 2035.

Nhân dịp này, UBND xã trao Giấy khen cho 09 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, trong đó có 2 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tuyết Mai (CTV)