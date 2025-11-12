Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Xã Hoằng Tiến thăm hỏi, động viên hộ kinh doanh bị thiệt hại do hỏa hoạn

(Baothanhhoa.vn) - Tối qua (11/11), vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh hải sản của gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa (thôn Đại Trường, xã Hoằng Tiến) đã khiến nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện.

Tối qua (11/11), vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh hải sản của gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa (thôn Đại Trường, xã Hoằng Tiến) đã khiến nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng tấn hàng hóa là hải sản tại cơ sở kinh doanh của gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa.

Sáng 12/11, đại diện Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Hoà.

Đại diện Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Hoằng Tiến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa.

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến chia sẻ sâu sắc với khó khăn, mất mát của gia đình, đồng thời động viên gia đình sớm ổn định tâm lý, khắc phục hậu quả để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính quyền xã cũng ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của người dân và lực lượng chức năng trong việc khống chế đám cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Tuyết Mai (CTV)

