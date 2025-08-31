Xã Hoằng Tiến đảm bảo trẻ sơ sinh, người có công khó khăn trong việc đi lại đều được nhận quà Tết Độc lập đúng thời hạn

Cùng với các địa phương trong tỉnh, chiều 31/8, chính quyền xã Hoằng Tiến đã tổ chức trao quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với mức 100.000 đồng/người. Món quà ý nghĩa này đang lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ xã Hoằng Tiến thực hiện thủ tục phát quà Tết Độc lập cho người dân trên địa bàn.

Để kịp thời chuyển quà tặng đến tay người dân, ngay trong sáng nay 31/8, xã Hoằng Tiến đã tổ chức họp triển khai rà soát danh sách nhận quà theo địa bàn các thôn. Chiều 31/8, xã tổ chức phát quà đồng loạt tại nhà văn hóa các thôn.

Mặc dù trong kỳ nghỉ lễ, xã Hoằng Tiến đã huy động 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, quân sự phối hợp với cán bộ thôn chia thành nhiều tổ công tác phát quà cho Nhân dân tại các địa điểm.

Những trường hợp đặc biệt như trẻ sơ sinh chưa kịp cập nhật dữ liệu, đều được địa phương bổ sung kịp thời và nhận quà ngay. Thương binh, bệnh binh, gia đình người có công khó khăn trong việc đi lại, xã Hoằng Tiến bố trí cán bộ đến trao quà trực tiếp tại nhà.

Người dân thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Tiến nhận quà Tết Độc lập.

Xã Hoằng Tiến phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phát quà Tết Độc lập trong ngày 1/9.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: Xã Hoằng Tiến có gần 30 nghìn nhân khẩu phân bố tại 27 thôn. Bên cạnh hình thức phát quà qua ứng dụng VNeID, xã cũng tổ chức chi trả trực tiếp cho những hộ dân tại các nhà văn hóa thôn. Địa phương quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành việc phát quà Tết Độc lập cho người dân trên địa bàn đến hết ngày 1/9.

Việt Hương - Tuyết Mai