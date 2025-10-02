Xã Hóa Quỳ dồn lực khắc phục hậu quả bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu bão, từ chiều tối 28/9 đến ngày 29/9, khu vực xã Hoá Quỳ mưa to kéo dài, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu, hạ tầng giao thông. Thời điểm chiều 29/9, nước đang rút dần, cấp ủy, chính quyền xã cùng với Nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo của UBND xã Hóa Quỳ, bão số 10 đã làm 40ha diện tích lúa, rau màu trên địa bàn bị ngập, trong đó diện tích lúa bị ngập 25ha, 2ha có nguy cơ mất trắng; trên 400ha diện tích cây lâm nghiệp bị đổ gãy; khoảng 550 con gà, vịt bị chết do ngập nước; 60ha ao bị ngập, vỡ bờ, sản lượng cá thiệt hại ước gần 60 tấn...

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông như tuyến đường Luống Đồng đi Thanh Lương, tuyến đường Hóa Quỳ - Cát Vân, tuyến đường thôn Thanh Tân.

Tại Trường Mầm non Xuân Quỳ 2 và Trường TH&THCS Xuân Quỳ, nước dâng cao gây ngập cục bộ làm hư hỏng một số trang thiết bị trường học. Trường Tiểu học Hóa Quỳ bị đổ tường rào chiều dài khoảng 15m.

Tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã Hóa Quỳ đã huy động lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ các hộ dân, trường học dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau mưa bão, giúp người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt, các trường học đảm bảo điều kiện dạy và học.

Trên địa bàn có 70 hộ với 220 khẩu tại các thôn Thanh Hương, Xuân Thành, Luống Đồng, Thịnh Lạc, Quang Trung, Hợp Thành bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở đất phải di dời đến nay đã trở về dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Xã Hóa Quỳ đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân.

Tranh thủ thời tiết nắng, cấp ủy, chính quyền xã Hóa Quỳ vận động Nhân dân huy động lực lượng, máy gặt thu hoạch gần 30ha diện tích lúa mùa còn lại; đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân khắc phục diện tích cây trồng bị hư hại.

Đối với tuyến đường lên Khu du lịch sinh thái thác Đồng Quan bị khối lượng đất đá lớn sạt lở gây ách tắc giao thông với chiều dài khoảng 600m, UBND xã Hóa Quỳ đã huy động máy xúc để san gạt, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi. Tất cả các ngầm tràn trên địa bàn cơ bản nước đã rút, giao thông ổn định.

Hiện nay, xã Hóa Quỳ tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng với các thôn kiểm tra, rà soát, tổng hợp mức độ thiệt hại đối với các công trình giao thông, thủy lợi và sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực để triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền khuyến cáo Nhân dân tiếp tục đề phòng diễn biến thời tiết bất thường trong những ngày tới, không chủ quan trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và ngập lụt có thể tái diễn.

Xã Hóa Quỳ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Hoàng Mai-Tăng Thúy-Viết Trung