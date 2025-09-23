Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Xã Đồng Tiến: Khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến bất thường của thời tiết

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đồng Tiến
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, lãnh đạo xã Đồng Tiến và các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa năm 2025.

Xã Đồng Tiến: Khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến bất thường của thời tiết

Sáng 22/9, lãnh đạo xã Đồng Tiến và các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa năm 2025.

Xã Đồng Tiến: Khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến bất thường của thời tiết

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã yêu cầu tập trung huy động lực lượng, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, giảm tối đa nguy cơ thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, nhất là ảnh hưởng của bão số 9 (RAGASA) được dự báo sắp đổ bộ vào bờ biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa.

Xã Đồng Tiến: Khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến bất thường của thời tiết

Vụ mùa năm nay toàn xã Đồng Tiến gieo cấy được gần 864,29 ha lúa. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, các thôn và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng", lúa chín đến đâu thu hoạch nhanh đến đó.

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đồng Tiến

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #xã Đồng Tiến #Lãnh đạo #Chỉ đạo #HĐND #Bí thư Đảng ủy #Đẩy nhanh tiến độ #Kiểm tra #Thời tiết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư ở phường Sầm Sơn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư ở phường Sầm Sơn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Phường Sầm Sơn đang triển khai thực hiện nhiều dự án tái định cư (TĐC) trọng điểm phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và bố trí ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng. Trong đó, có thể kể đến các khu...
Phát triển chuỗi liên kết rau, quả an toàn

Phát triển chuỗi liên kết rau, quả an toàn

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm trong XDNTM, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, việc phát triển các chuỗi liên kết rau, quả an...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long