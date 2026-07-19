World Cup 2026 đạt doanh thu cao chưa từng có trong lịch sử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến ghi nhận mức doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ USD từ Vòng chung kết World Cup 2026, vượt xa dự báo ban đầu là 11 tỷ USD. Thành tích này chủ yếu đến từ nguồn thu bùng nổ từ bán vé, dịch vụ khách sạn - nghỉ dưỡng, các gói dịch vụ cao cấp và thị trường bán lại vé chính thức, đưa kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội trở thành giải đấu mang lại doanh thu lớn nhất trong lịch sử FIFA.

Chiếc cúp vô địch World Cup được trưng bày tại New York trong tuần này trước thềm trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật. Ảnh: Getty Images.

Theo các nguồn tin, doanh thu từ bán vé và các gói dịch vụ cao cấp đã vượt mọi kỳ vọng nhờ nhu cầu rất lớn của người hâm mộ trên toàn thế giới. FIFA lần đầu tiên áp dụng cơ chế định giá linh hoạt , theo đó giá vé được điều chỉnh theo mức độ quan tâm của người hâm mộ. Nhiều trận đấu, đặc biệt là trận chung kết, ghi nhận giá vé tăng lên mức cao chưa từng có. Trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA, vé xem trận chung kết có thời điểm được chào bán với giá lên tới 34.500 USD , trong khi giá giao dịch bình quân trên thị trường thứ cấp vượt 11.000 USD mỗi vé.

FIFA cho biết có hơn 500 triệu lượt đăng ký mua vé chỉ trong giai đoạn bốc thăm đầu tiên. Ảnh: Reuters

Trước khi giải đấu khởi tranh, World Cup 2026 đã liên tiếp lập kỷ lục về nhu cầu mua vé. FIFA cho biết có hơn 500 triệu lượt đăng ký mua vé chỉ trong giai đoạn bốc thăm đầu tiên, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu. Trong quá trình thi đấu, nhiều trận có tỷ lệ lấp đầy khán đài gần như tuyệt đối, còn tổng lượng khán giả được dự báo sẽ vượt kỷ lục 3,5 triệu người được thiết lập tại World Cup 1994.

Bên cạnh thành công về mặt thương mại, chính sách giá vé của FIFA cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia và tổ chức bảo vệ người hâm mộ cho rằng , việc tăng giá quá mạnh khiến nhiều cổ động viên khó có cơ hội tiếp cận các trận đấu, đặc biệt là những người phải chi thêm đáng kể cho chi phí đi lại và lưu trú tại ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, sức mua thực tế cho thấy người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi trả để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giúp FIFA đạt nguồn thu cao chưa từng có.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian