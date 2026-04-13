World Cup 2026 với nhiều thay đổi nhất trong lịch sử

FIFA World Cup 2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên giải đấu được mở rộng quy mô, thay đổi cấu trúc và có nhiều điều chỉnh...

Quy mô mở rộng chưa từng có

World Cup 2026 sẽ có sự tham dự của 48 đội tuyển, tăng đáng kể so với 32 đội ở các kỳ trước. Số trận đấu theo đó cũng tăng lên 104 trận, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, với hai đội đứng đầu cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Vòng knock-out bắt đầu từ vòng 1/16 (32 đội) – một điểm mới so với cấu trúc truyền thống.

Với thể thức này, đội vô địch có thể phải thi đấu tối đa 8 trận, nhiều hơn bất kỳ nhà vô địch World Cup nào trước đây.

Lần đầu tổ chức tại 3 quốc gia

World Cup 2026 cũng là kỳ giải đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố, trải rộng trên toàn khu vực Bắc Mỹ. Trong đó, Mỹ là quốc gia tổ chức phần lớn các trận đấu, bao gồm cả trận chung kết, trong khi Canada và Mexico đảm nhiệm các trận vòng bảng và một số trận knock-out.

Điều chỉnh luật thi đấu và nhịp trận đấu

Một số thay đổi đáng chú ý về luật thi đấu cũng sẽ được áp dụng nhằm tăng tính liên tục của trận đấu.

Cụ thể, cầu thủ khi rời sân để thay người phải thực hiện trong thời gian ngắn, hạn chế tình trạng kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, trận đấu có thể được chia thành các khoảng nghỉ ngắn trong mỗi hiệp, giúp đảm bảo thể lực cho cầu thủ trong điều kiện thi đấu cường độ cao.

Những điều chỉnh này hướng tới việc kiểm soát thời gian thi đấu hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu các tình huống trì hoãn.

Công nghệ và VAR tiếp tục được nâng cấp

Công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) tiếp tục được mở rộng vai trò tại World Cup 2026. Ngoài các tình huống quen thuộc, VAR có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp hơn nhằm tăng độ chính xác trong điều hành trận đấu.

Song song với đó, các công nghệ mới như mô phỏng tình huống 3D hay hệ thống phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai, hỗ trợ cả công tác chuyên môn lẫn truyền hình.

Tác động tới truyền hình và lịch thi đấu

Việc mở rộng số đội và số trận khiến lịch thi đấu của World Cup 2026 trải dài hơn, đồng thời phân bổ trên nhiều múi giờ khác nhau.

Điều này dẫn tới việc số lượng khung giờ phát sóng tăng đáng kể, kéo theo khối lượng nội dung lớn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Các đơn vị truyền hình sẽ phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phân phối để đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả trên toàn cầu.

Kỳ World Cup nhiều thay đổi nhất lịch sử

Với quy mô mở rộng, thể thức mới cùng những điều chỉnh về công nghệ và luật thi đấu, World Cup 2026 được xem là kỳ giải có nhiều thay đổi nhất kể từ khi giải đấu ra đời.

Những thay đổi này không chỉ tác động tới cách tổ chức giải đấu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của cầu thủ, khán giả và các đơn vị truyền thông trên toàn thế giới.

Nguồn: https://vtv.vn/world-cup-2026-voi-nhieu-thay-doi-nhat-trong-lich-su-100260413125748376.htm