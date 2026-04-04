WHO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho hệ thống y tế các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động của hệ thống y tế tại 5 quốc gia chịu tác động nặng nề từ tình hình leo thang ở Trung Đông, gồm Lebanon, Iran, Iraq, Syria và Jordan.

Hình ảnh trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 3/4 cho biết, hệ thống y tế tại các quốc gia này đang “chịu áp lực nặng nề” sau nhiều tuần bạo lực leo thang, với nhu cầu chăm sóc y tế gia tăng nhanh chóng trong khi năng lực đáp ứng bị suy giảm.

WHO đã phát động lời kêu gọi tài trợ trị giá 30,3 triệu USD cho giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2026. Nguồn lực này nhằm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu, tăng cường chăm sóc chấn thương, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh và cảnh báo sớm, nâng cao năng lực xử lý thương vong hàng loạt, đồng thời cải thiện mức độ sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

Theo WHO, tính đến ngày 31/3, tình hình căng thẳng tại khu vực đã khiến hơn 4 triệu người phải di dời, trên 3.300 người thiệt mạng và khoảng 30.000 người bị thương, đặt ra sức ép lớn đối với các hệ thống y tế vốn đã hạn chế.

WHO xác nhận đã ghi nhận tổng cộng 116 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia liên quan. Tình trạng này không chỉ làm suy yếu năng lực điều trị mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh người dân phải di dời quy mô lớn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông. Ảnh: Xinhua

Ngoài ra, WHO cũng cảnh báo các nguy cơ môi trường phát sinh từ việc cháy các kho nhiên liệu, cùng với tác động của một số loại vũ khí, có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng như bỏng hóa chất và tổn thương đường hô hấp. Trong bối cảnh đó, WHO nhấn mạnh việc huy động nguồn lực quốc tế là cần thiết nhằm bảo đảm duy trì hoạt động y tế thiết yếu và hạn chế tối đa các hệ lụy nhân đạo tại khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, CNA