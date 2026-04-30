Quốc hội Mỹ điều tra Airbnb và Anysphere vì sử dụng công nghệ AI Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đã mở một cuộc điều tra chính thức nhằm xem xét liệu các công ty trong nước như Airbnb sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc có thể gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia hay không.

Cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ tập trung vào các rủi ro an ninh quốc gia và khả năng rò rỉ dữ liệu người dùng trong bối cảnh cạnh tranh trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Theo truyền thông quốc tế, trong đó có Bloomberg, ngày 29/4, Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ đã gửi thư tới Airbnb và Anysphere, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc cũng như quy mô xử lý dữ liệu. Thông qua các bức thư, Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng việc Trung Quốc nhanh chóng phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên công nghệ của Mỹ có thể bị xem là “hoạt động gián điệp”.

Airbnb hiện đang sử dụng mô hình Qwen của Alibaba, được Giám đốc điều hành Airbnb Brian Chesky mô tả là “nhanh và chi phí thấp, làm nền tảng chính, thay vì ChatGPT của OpenAI. Trong khi đó, theo quốc hội Mỹ, Anysphere, công ty có trụ sở tại San Francisco, bang California (Mỹ) đã tích hợp mô hình “Kimi” của Moonshot AI, một doanh nghiệp AI có trụ sở tại Bắc Kinh để phát triển phiên bản mới của tác nhân AI “Cursor”, mang tên “Composer 2”.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, Andrew Garbarino, nhấn mạnh: “Chúng tôi có những quan ngại nghiêm trọng về các tác động đối với an ninh quốc gia và an toàn dữ liệu, cũng như tính toàn vẹn của hệ thống liên quan đến dữ liệu người dùng Mỹ.”

Hai ủy ban đã yêu cầu Airbnb và Anysphere nộp tài liệu trước ngày 13/5 và tham dự buổi điều trần trực tiếp vào ngày 20/5.

Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua quyết liệt để giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: X Screengrab.

Bloomberg nhận định, động thái mới nhất của Quốc hội Mỹ nhằm “tạo thế cân bằng với Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, đồng thời ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu người dùng Mỹ.” Theo Bloomberg, cuộc điều tra này cho thấy cạnh tranh giành quyền dẫn dắt công nghệ AI đã vượt ra ngoài phạm vi cạnh tranh doanh nghiệp, trở thành vấn đề an ninh quốc gia.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun