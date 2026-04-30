Quốc hội Mỹ tranh cãi gay gắt về cuộc chiến với Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/4 đã đối mặt với những chất vấn gay gắt từ các nghị sĩ Dân chủ tại phiên điều trần vốn tập trung vào đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 trị giá 1.500 tỷ USD, nhưng nhanh chóng chuyển hướng sang các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Các nghị sĩ Mỹ hoài nghi về một cuộc xung đột tốn kém đang được tiến hành mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ảnh: Getty.

Theo số liệu do Lầu Năm Góc trình bày trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cuộc chiến đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD, chủ yếu cho đạn dược, vận hành chiến dịch mang tên “Epic Fury” và thay thế khí tài quân sự.

Trong một số tranh luận căng thẳng, Bộ trưởng Hegseth khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn” trong cuộc tấn công năm 2025 của Mỹ, song nghị sĩ Dân chủ Adam Smith chất vấn tính nhất quán của lập luận này, cho rằng việc Iran vẫn tiếp tục được xem là mối đe dọa khiến mục tiêu chiến tranh trở nên mâu thuẫn. Ông Smith cũng nhận định cuộc xung đột “khiến Mỹ trở lại đúng vị trí ban đầu”.

Các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích chính quyền “lừa dối người dân Mỹ” về lý do phát động chiến tranh, đồng thời cảnh báo giá năng lượng tăng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Hạ nghị sĩ John Garamendi gọi đây là “thảm họa địa chính trị”, “sai lầm chiến lược” và “vết thương do chính nước Mỹ tự gây ra”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện về yêu cầu ngân sách năm tài chính 2027 của Bộ Quốc phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tranh luận cũng mở rộng sang vấn đề eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu toàn cầu. Việc Iran phong tỏa khu vực này được cho là đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, tạo áp lực chính trị lên chính quyền Mỹ, đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập, căng thẳng giữa hai bên vẫn ở thế bế tắc, với khả năng đàm phán bị đánh giá là mong manh. Các nghị sĩ Dân chủ đang hướng sự chú ý đến mốc 60 ngày theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, thời điểm có thể buộc chính quyền phải xin Quốc hội phê chuẩn tiếp tục chiến dịch.

Về phía đảng Cộng hòa, nhiều nghị sĩ tuy vẫn ủng hộ vai trò lãnh đạo thời chiến của Tổng thống Trump, nhưng cũng bày tỏ mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc, trong bối cảnh lo ngại chiến sự kéo dài có thể trở thành phép thử chính trị quan trọng đối với Nhà Trắng.

Thúy Hà

Nguồn: CBC