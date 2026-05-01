Anh nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức “nghiêm trọng” sau vụ tấn công tại London

Chính phủ Anh ngày 30/4 đã nâng mức cảnh báo khủng bố quốc gia từ “đáng kể” lên “nghiêm trọng”, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp, đồng nghĩa với việc một vụ tấn công khủng bố được đánh giá là “rất có khả năng xảy ra” trong thời gian tới.

Hien trường vụ tấn công bằng dao tại khu vực Golders Green, nơi có đông cộng đồng người Do Thái sinh sống ở London, Anh. Ảnh: Reuters.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau vụ tấn công bằng dao nhằm vào hai người đàn ông Do Thái tại khu vực Golders Green, phía Bắc London.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết việc nâng mức cảnh báo dựa trên các đánh giá tình báo mới nhất và xu hướng gia tăng các mối đe dọa cực đoan trong thời gian qua, không chỉ riêng vụ việc tại Golders Green.

Cảnh sát chống khủng bố Anh nhận định nguy cơ tấn công đã gia tăng trong một thời gian dài, với các mối đe dọa xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các yếu tố liên quan đến nước ngoài. Giới chức Anh cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng nhằm vào cộng đồng người Do Thái và các cơ sở liên quan tại Anh.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Keir Starmer cho biết cộng đồng người Do Thái tại Anh đang sống trong lo sợ, đồng thời cam kết tăng cường bảo vệ và có các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn hành vi thù hận.

Theo cảnh sát, nghi phạm trong vụ tấn công là một công dân Anh 45 tuổi, từng có tiền sử bạo lực nghiêm trọng và vấn đề về sức khỏe tâm thần. Người này trước đó đã được đưa vào chương trình chống cực đoan hóa Prevent.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm khu vực Golders Green. Ảnh: DW.

Chính phủ Anh cũng cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp pháp lý mới nhằm xử lý các cá nhân hoạt động thay mặt cho các tổ chức hoặc quốc gia nước ngoài, đồng thời tăng cường kiểm soát các hoạt động tuyên truyền cực đoan.

Trong bối cảnh số vụ việc bài Do Thái gia tăng, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine thời gian qua cũng làm gia tăng căng thẳng xã hội, với nhiều ý kiến lo ngại các hoạt động này có thể làm gia tăng hành vi thù hận.

Giới chức Anh nhận định tình hình an ninh hiện nay là một trong những thách thức lớn nhất kể từ làn sóng tấn công khủng bố năm 2017.

Thanh Giang

Nguồn: DW, Reuters.