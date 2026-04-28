Thanh Hóa đón không khí lạnh, gây mưa kèm dông lốc

Theo Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ đêm nay 28/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày 28/4, Thanh Hóa tiếp tục có nguy cơ xuất hiện mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại khu vực miền núi, đồng bằng ven biển.

Ảnh nguồn Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Thanh Hóa, trong ngày 28/4, thời tiết có xu hướng nắng gián đoạn, nhiều mây về trưa và chiều, có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ trong ngày phổ biến khoảng 24-33 độ C; thời điểm trưa có thể xuất hiện mưa dông, sau đó trời nhiều mây, chiều tối và đêm cần đề phòng mưa rào, dông do tác động của không khí lạnh.

Trước đó, bản tin lúc 5 giờ 45 phút ngày 28/4 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển ở các xã Mậu Lâm, Thanh Kỳ... Vùng mây đối lưu trên khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An đang có xu hướng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu có khả năng tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây Nam và đồng bằng ven biển của tỉnh.

Một số địa phương được cảnh báo có mưa rào và dông mạnh gồm: Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Như Thanh, Thanh Bình, Công Chính, Thượng Lĩnh, Đông Quang, Đông Sơn, Quảng Yên, Quảng Phú, Quảng Ngọc, Hạc Thành... Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sóng cao, ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phòng tránh lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhà cửa, công trình hạ tầng và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên sông, suối, vùng ven biển.

Rạng sáng ngày hôm nay, một số địa phương khu vực đồng bằng đã xảy ra dông, lốc, sét kèm theo mưa, xảy ra nhiều đợt sét liên tục tại một số khu vực.

LP