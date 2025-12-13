Vương Quốc Anh xây dựng kế hoạch sẵn sàng cho nguy cơ xảy ra chiến tranh

Vương quốc Anh đang “phát triển nhanh chóng” các kế hoạch nhằm chuẩn bị cho toàn bộ đất nước trước khả năng chiến tranh có thể bùng phát. Đây là lời cảnh báo được đưa ra ngày 12/12 bởi Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh, Al Carns, cho thấy mức độ cảnh giác an ninh được nâng cao tại London, khi xung đột Nga–Ukraine vẫn tiếp diễn và tác động trực tiếp đến an ninh, kinh tế châu Âu.

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh, Al Carns cho biết Anh đang xây dựng kế hoạch sẵn sàng cho nguy cơ xảy ra chiến tranh. Ảnh: Skynews

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh mức độ hoạt động tình báo thù địch nhằm vào lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng nước này bao gồm do thám, tấn công mạng và đe dọa vật lý đã tăng hơn 50% trong vòng một năm qua. Phát biểu với báo giới, ông Carns nhấn mạnh: "Bóng ma chiến tranh một lần nữa gõ cửa Châu Âu. Đó là thực tế. Chúng ta phải sẵn sàng để ngăn chặn nó".

Bộ trưởng Al Carns cho biết việc nâng cao năng lực quân đội là chưa đủ. London đang phối hợp với Văn phòng Nội các và các bộ, ngành liên quan để xây dựng cách tiếp cận “toàn xã hội”, làm rõ vai trò của người dân, doanh nghiệp và các thiết chế dân sự trong trường hợp đất nước rơi vào khủng hoảng.

Những bình luận này theo sau cảnh báo từ người đứng đầu NATO, Mark Rutte, rằng châu Âu phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga ở quy mô tương tự như Thế chiến thứ nhất và thứ hai.

Trong loạt chương trình mang tên “Đã chuẩn bị cho chiến tranh?”, Sky News cho biết Vương quốc Anh đã chuẩn bị như thế nào cho khả năng xảy ra xung đột vũ trang. Ảnh: Sky News

Trước mối đe dọa gia tăng, chính phủ Anh đang thành lập một đơn vị phản gián quốc phòng mới, đồng thời hợp nhất các nhánh tình báo của lục quân, hải quân, không quân và Cơ quan Tình báo Quốc phòng thành một tổ chức chung mang tên Cơ quan Tình báo Quân sự.

Trước đây, Anh từng có “Sổ tay Chiến tranh” của chính phủ, với hướng dẫn chi tiết cho mọi lĩnh vực từ quân đội, cảnh sát đến trường học, bệnh viện và cả các bảo tàng. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị dỡ bỏ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo giới quan sát, những phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Al Carns cho thấy một phiên bản hiện đại của kế hoạch chuẩn bị thời chiến có thể đang được hồi sinh, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng xấu đi.

Nhật Lệ

Nguồn: Sky news, Mirror