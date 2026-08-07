Giữ an toàn cho người bệnh từ những ca trực

Bệnh viện tập trung đông người, trong khi các tình huống mất tài sản, gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế có thể phát sinh bất ngờ. Việc bố trí lực lượng bảo vệ, vận hành camera và duy trì phối hợp với công an địa phương đang giúp các cơ sở y tế phát hiện sớm, xử lý kịp thời những nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân kiểm tra hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn tại bệnh viện.

Chủ động xử lý tình huống bất ngờ

Tháng 4/2026, tại khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, một người đàn ông cầm dao xông vào tìm người được cho là đã gây tai nạn giao thông cho vợ mình. Khi ấy, các y, bác sĩ đang tập trung cứu chữa người bị nạn. Tâm lý kích động cùng sự xuất hiện của hung khí đe dọa trực tiếp đến người bệnh và hoạt động cấp cứu. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng báo Công an xã Thường Xuân đến phối hợp. Người đàn ông được khống chế, giải thích và đưa khỏi khu vực, để các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục công việc chuyên môn.

Trước đó, khoảng tháng 8/2025, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, cầm dao, gạch, đá đe dọa nhân viên y tế. Bảo vệ bệnh viện phối hợp với công an xã khống chế, đưa người bệnh trở lại khoa điều trị. Một trường hợp khác cầm gậy đe dọa người nhà bệnh nhân trong khuôn viên cũng được nhân viên bảo vệ kịp thời ngăn chặn, dù sự việc xảy ra ngoài phiên trực.

Các vụ việc đều phát sinh đột ngột, trong không gian đông người và liên quan đến hung khí, chất kích thích hoặc tâm lý kích động. Vì vậy, lực lượng tại chỗ phải phản ứng nhanh, giữ bình tĩnh và ưu tiên bảo vệ khu vực đang khám, cấp cứu người bệnh. Trong khi đó, điều kiện bảo đảm an ninh tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân còn hạn chế. Toàn bệnh viện có 28 camera; lực lượng bảo vệ chỉ gồm 2 người, đồng thời kiêm nhiệm một số công việc của Phòng Tổ chức - Hành chính. Với số nhân lực này, việc trực cổng, tuần tra, hỗ trợ người bệnh và xử lý sự cố đặt ra áp lực không nhỏ.

Bác sĩ CKI Lê Đình Khoa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, cho biết: “Trong điều kiện lực lượng bảo vệ và hệ thống

camera còn hạn chế, bệnh viện phân công nhân viên bám các vị trí trọng điểm, duy trì liên lạc thường xuyên với Công an xã Thường Xuân. Khi có người kích động hoặc mang theo hung khí, lực lượng tại chỗ nhanh chóng báo tin, khoanh vùng nguy cơ, bảo vệ khu vực cấp cứu để y, bác sĩ tiếp tục chăm sóc người bệnh. Sau mỗi vụ việc, bệnh viện rà soát lại quy trình phối hợp, vị trí trực và những khu vực cần tăng cường giám sát”.

Từ màn hình đến hiện trường

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hệ thống giám sát hiện có 450 mắt camera. Hình ảnh được truyền về phòng trực bảo vệ tại cổng số 1 và theo dõi 24/24 giờ. Lực lượng bảo vệ được bố trí tại các khu vực trọng điểm, với 13 người làm nhiệm vụ ban ngày và 6 người trực ban đêm. Đầu tháng 7/2026, ông N.H.C, 82 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, làm thất lạc chiếc ví có tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân trong quá trình đến khám. Tổ bảo vệ xác định những khu vực ông đã đi qua, trích xuất hình ảnh từ các camera liên quan và tìm được người nhặt chiếc ví. Tài sản sau đó được trao trả cho người bệnh.

Vụ việc cho thấy camera không chỉ hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm mà còn cung cấp dấu vết để lực lượng bảo vệ tìm lại tài sản, giấy tờ cho người bệnh và người nhà. Tuy nhiên, hình ảnh trên màn hình chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với hoạt động tuần tra, nhắc nhở và xử lý trực tiếp tại hiện trường. Sau 22 giờ hằng ngày, lực lượng bảo vệ đến các khoa, phòng nhắc người bệnh, người nhà giữ gìn tài sản cá nhân. Đồng thời duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường.

Để tăng khả năng phản ứng khi phát sinh vụ việc phức tạp, cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trật tự công cộng tại bệnh viện. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện chưa ghi nhận vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của lực lượng tại chỗ.

Dù có 450 mắt camera, hệ thống giám sát vẫn chưa bao quát đầy đủ toàn bộ khuôn viên. Nhiều tòa nhà phân bố rải rác tạo ra các góc khuất; hạ tầng mạng tại một số khu vực cần được nâng cấp để hình ảnh truyền ổn định. Bệnh viện xác định tiếp tục bổ sung camera tại các vị trí còn khuất, nâng cấp hệ thống mạng và duy trì trực 24/24 giờ. Lực lượng bảo vệ kết hợp theo dõi màn hình với tuần tra, nhắc nhở, tiếp nhận phản ánh; đồng thời duy trì phối hợp với Cảnh sát 113 và Công an phường Hạc Thành.

Từ những tình huống đã được xử lý cho thấy, đầu tư thiết bị cần đi cùng nhân lực, quy trình và khả năng phối hợp. Khi từng mắt

camera, vị trí trực và kênh báo tin được vận hành thông suốt, các nguy cơ sẽ được nhận diện, kiểm soát sớm hơn, góp phần giữ an toàn trong suốt quá trình khám, chữa bệnh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy