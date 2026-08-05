Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những công nghệ tạo ra bước đột phá cho ngành y tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, AI không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian đọc dữ liệu hình ảnh mà còn hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tại Thanh Hóa, nhiều bệnh viện đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh tích hợp AI, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla tích hợp AI tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh tích hợp AI

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đã đưa vào vận hành hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla hiện đại, tích hợp AI. Công nghệ này giúp tái tạo hình ảnh có độ phân giải cao, giảm nhiễu, rút ngắn thời gian khảo sát nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chẩn đoán.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cũng đã đầu tư hệ thống MRI 3.0 Tesla cùng nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại ứng dụng AI. Hệ thống hỗ trợ bác sĩ khảo sát chi tiết các bệnh lý thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp, ung bướu..., góp phần phát hiện sớm nhiều bệnh lý ngay từ giai đoạn đầu.

Bác sĩ CKI Đỗ Xuân Ban, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cho biết: “Hệ thống máy MRI 3.0 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo cho ra các hình ảnh có độ phân giải sắc nét, thời gian chụp nhanh, cho phép các bác sĩ quan sát rõ nét từng cấu trúc giải phẫu siêu nhỏ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm tổn thương mà các thiết bị thông thường dễ dàng bỏ sót, hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán các bệnh lý chuyên sâu về thần kinh, tim mạch, ung bướu và cơ xương khớp”.

Cùng với hệ thống y tế tư nhân, nhiều bệnh viện công lập tuyến tỉnh cũng đã đầu tư các thiết bị chẩn đoán hình ảnh tích hợp các phần mềm AI hỗ trợ đọc phim, phân tích dữ liệu và đánh giá nguy cơ bệnh lý. Công nghệ này đặc biệt phát huy hiệu quả trong sàng lọc bệnh tim mạch, ung thư, các bệnh lý thần kinh và hô hấp.

AI - Trợ lý của bác sĩ

Theo các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh, AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ. Các thuật toán có thể phân tích hàng nghìn lát cắt trong thời gian rất ngắn, tự động đánh dấu vùng nghi ngờ tổn thương để bác sĩ xem xét, đối chiếu với triệu chứng lâm sàng và đưa ra kết luận cuối cùng.

Đối với những bệnh lý như đột quỵ, ung thư, tim mạch hay chấn thương, việc rút ngắn từng phút trong quá trình chẩn đoán có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả điều trị. AI góp phần giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương nhỏ, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của bác sĩ trong bối cảnh số lượng người bệnh ngày càng tăng.

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla tích hợp AI tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Viết Dũng, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh chia sẻ: “Trước đây khi chưa có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, mỗi ca chụp cộng hưởng từ phải mất từ 30 đến 60 phút, tùy thuộc vào bộ phận chụp và độ phức tạp. Với hệ thống tích hợp AI, tốc độ tái tạo hình ảnh nhanh hơn rất nhiều, chất lượng hình ảnh rõ hơn nên thông thường mỗi ca chụp chỉ từ 5 - 15 phút. Người bệnh không phải chờ đợi quá lâu để có kết quả. Đối với những ca cấp cứu như đột quỵ hay chấn thương sọ não, việc có kết quả sớm giúp bác sĩ lâm sàng đưa ra hướng điều trị kịp thời”.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh là một mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng bệnh viện thông minh. Cùng với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, AI đang góp phần hình thành một quy trình khám, chữa bệnh hiện đại, nhanh chóng và chính xác hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ. Mọi kết quả phân tích của AI đều cần được bác sĩ đánh giá, đối chiếu với triệu chứng, tiền sử bệnh và các xét nghiệm liên quan trước khi đưa ra chẩn đoán cuối cùng.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của công nghệ và nguồn nhân lực y tế, AI được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng, trở thành “cánh tay nối dài” của bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Bài và ảnh: Thùy Dung