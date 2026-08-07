Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2026: Lan toả thông điệp “Khởi đầu bền vững”

Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 (từ ngày 1 đến 7/8) với chủ đề “Khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có”, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ được lồng ghép trong các buổi họp hội đồng người bệnh và đi buồng hằng ngày.

Tại các đơn vị y tế, căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ; đẩy mạnh thực hiện chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời; duy trì tư vấn cho phụ nữ mang thai và sản phụ sau sinh về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn trẻ được bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Trong đó, bệnh viện duy trì thường xuyên các lớp tiền sản để cung cấp kiến thức chuẩn y khoa về lợi ích của sữa mẹ, hướng dẫn kỹ thuật cho trẻ bú đúng cách và xử trí các tình huống thường gặp trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Bệnh viện cũng chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh để mỗi cán bộ y tế trở thành một “tư vấn viên sữa mẹ”... Song song với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua tờ rơi, video tại khu khám bệnh, các nền tảng số của bệnh viện và đường dây nóng hỗ trợ sau xuất viện; việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cũng được lồng ghép trong các buổi họp hội đồng người bệnh và đi buồng hằng ngày.

BSCKII Nguyễn Thị Thắm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: Những ngày đầu sau sinh là giai đoạn quyết định trong việc hình thành và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, nhiều sản phụ, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ, vẫn còn tâm lý lo lắng, thiếu kinh nghiệm hoặc gặp khó khăn khi cho con bú. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ chuyên môn của nhân viên y tế, sự đồng hành, động viên từ gia đình đóng vai trò rất quan trọng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại các địa phương.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Thắm, sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe trong những năm đầu đời. Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ sản phụ và khuyến khích thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Sản phụ Bùi Thị Minh Thanh, vừa sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chia sẻ: Ngay sau khi sinh, tôi được các nữ hộ sinh hướng dẫn cho con bú sớm, cách bế trẻ đúng tư thế và cách xử lý khi sữa về chậm. Trước đây tôi khá lo lắng vì lần đầu làm mẹ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng nên tôi tự tin hơn trong việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của nguồn sữa mẹ mà còn khẳng định nỗ lực của ngành Y tế Thanh Hóa trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Tô Hà