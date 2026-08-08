Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn quốc toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean do sản xuất trái quy định, chưa được công bố mỹ phẩm.

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Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do không đáp ứng quy định về sản xuất và công bố mỹ phẩm.

Theo cơ quan này, mẫu sản phẩm được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại một siêu thị để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm chứa hai chất bảo quản thuộc nhóm Isothiazolinon là MethylIsothiazolinon và Methylchloroisothiazolinon, nhưng các thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Bên cạnh đó, kết quả tra cứu của Sở Y tế TP Hà Nội cho thấy Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Đồng thời, sản phẩm cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi lưu hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam, cơ quan quản lý yêu cầu thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/8/2026.

Nguồn: https://vtv.vn/thu-hoi-toan-quoc-nuoc-rua-tay-dang-bot-layer-clean-100260807083934151.htm