Giải Pickleball chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam khai mạc ngày 6/6

Sáng 5/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp chuyên môn, giới thiệu và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Pickleball mở rộng chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Họp báo giải Pickleball Hội Nhà báo Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026.

Đây là lần thứ hai giải Pickleball Hội Nhà báo Thanh Hóa mở rộng được tổ chức.

Tham dự giải năm nay có hơn 100 vận động viên, tranh tài ở 2 bảng: Bảng dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa và Bảng dành cho các cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh và các đơn vị khách mời.

Mỗi bảng đấu có 3 nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương giới thiệu về giải đấu.

Giải Pickleball mở rộng chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tăng cường sức khỏe, tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên trong các cơ quan báo chí, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các cặp vận động viên ở 3 nội dung của 2 bảng đấu.

Cụm sân Pickleball Việt Hùng là nơi tổ chức Giải Pickleball Hội Nhà báo Thanh Hóa mở rộng lần thứ II, năm 2026.

Theo kế hoạch, giải Pickleball chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 6/6 tại cụm sân Pickleball Việt Hùng (phường Hạc Thành).

Duy Tính