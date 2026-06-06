U11 Việt Hùng Thanh Hóa xuất quân tham gia thi đấu giải toàn quốc 2026

Ngày 6/6, tại xã Lưu Vệ, Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng tổ chức Lễ xuất quân cho đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa lên đường tham gia thi đấu giải toàn quốc năm 2026.

Toàn cảnh buổi lễ xuất quân của đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa tham gia thi đấu giải toàn quốc năm 2026.

Tại lễ xuất quân, ông Phạm Cẩm Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần tập luyện, sự nỗ lực và quyết tâm của đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại khu vực tại bảng đấu ở tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời mong rằng các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục tự tin, nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa Phạm Cẩm Hùng động viên tinh thần thi đấu của đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa.

Ông Lưu Văn Mạnh, Chủ tịch Việt Hùng Group cũng khẳng định quyết tâm, cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ nhí phát triển toàn diện, đồng thời tin tưởng rằng đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ thể hiện được bản lĩnh, tinh thần và lối chơi đẹp mắt, hiệu quả để giành vé tham dự vòng chung kết U11 toàn quốc. Qua đó tiếp tục làm rạng danh bóng đá trẻ xứ Thanh trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Ông Lưu Văn Mạnh, Chủ tịch Việt Hùng Group phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ xuất quân, đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thành Đạt sẽ lên đường tham dự vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc vòng loại khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra từ ngày 12/6.

Các cầu thủ U11 Việt Hùng Thanh Hóa tự tin trước khi lên đường tham dự vòng loại khu vực tại Quảng Ngãi.

Ở khu vực này, các cầu thủ U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ cạnh tranh cùng 15 đội bóng khác. Trong đó có những đội rất mạnh như: Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà hay LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa & Việt Hùng Group

Mục tiêu của các cầu thủ trẻ U11 Việt Hùng Thanh Hóa là giành vé tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 diễn ra từ ngày 21/7 đến 6/8/2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là sân chơi lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống các giải đấu trẻ quốc gia.

Duy Tính