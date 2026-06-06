Lan tỏa tinh thần thể dục thể thao đến từng người dân

Những năm qua, tại phường Nam Sầm Sơn, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Bóng chuyền hơi là bộ môn luôn thu hút đông đảo người dân phường Nam Sầm Sơn tham gia tập luyện, thi đấu.

Xác định phát triển TDTT quần chúng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phường Nam Sầm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng và lan tỏa phong trào luyện tập TDTT sâu rộng trong cộng đồng. Các hoạt động thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc con người cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, phong trào TDTT trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần hình thành lối sống lành mạnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tại tổ dân phố 2 Đại Hùng, phong trào TDTT phát triển sôi nổi với các môn như bóng chuyền, bóng đá được duy trì tập luyện và thi đấu thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng tổ dân phố 2 Đại Hùng, cho biết: “Nhờ được đầu tư nhà văn hóa, sân thể thao cùng các trang thiết bị phục vụ tập luyện tương đối đầy đủ, phong trào TDTT tại địa phương ngày càng phát triển. Các hoạt động được duy trì thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng tích cực, hạn chế tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh và tăng cường tình đoàn kết trong khu dân cư".

Sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hiệu quả từ công tác xã hội hóa đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn phường phát triển ngày càng sâu rộng. Mỗi nhóm tuổi đều lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp: người cao tuổi tập dưỡng sinh, đi bộ, đạp xe; phụ nữ tham gia các câu lạc bộ (CLB) dân vũ, bóng chuyền hơi; thanh thiếu niên sôi nổi với bóng đá, cầu lông; trẻ em tích cực tham gia các hoạt động vận động ngoài trời. Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp vào mỗi sáng sớm và chiều tối, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa, thể thao của địa phương.

Từ những nhóm tập luyện tự phát ban đầu, đến nay trên địa bàn phường đã hình thành nhiều CLB thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người dân, ở nhiều độ tuổi tham gia. Điển hình như các CLB võ thuật, bóng đá, bóng chuyền hơi, vovinam, taekwondo, pickleball... Cùng với những môn thể thao hiện đại, phường luôn duy trì và phát huy các môn thể thao truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian kết hợp với hoạt động văn hóa, lễ hội tại địa phương, tiêu biểu như môn đấu vật, cờ thẻ, cờ tướng... Qua đó đã tạo sức hút lớn đối với người dân và khách du lịch.

Điểm sáng góp phần làm thay đổi diện mạo phong trào TDTT trên địa bàn là việc phường đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác xã hội hóa TDTT. Nhờ đó, ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình TDTT; đóng góp kinh phí tổ chức các giải đấu, mua sắm trang thiết bị tập luyện TDTT phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ TDTT được hình thành và phát triển.

Ông Trần Xuân Hằng, tổ dân phố Xuân Thượng cho biết: “Được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, tháng 12/2025 tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng 5 sân pickleball để phục vụ nhu cầu thể thao ngày càng lớn của người dân. Qua nửa năm, các hạng mục đều hoạt động tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng ngày có gần 50 người thường xuyên tham gia luyện tập TDTT tại đây”.

Hiện toàn phường có 31 nhà văn hóa có sân chơi thể thao, 4 sân vận động, 10 sân pickleball, 1 sân cầu lông, 16 sân bóng chuyền, 3 sân bóng đá, 1 phòng tập gym, 3 phòng tập yoga, khiêu vũ. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của phường cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và luyện tập TDTT của Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 48%, số gia đình thể thao đạt 55%, gia đình văn hóa đạt 87%. Hằng năm, nhiều CLB TDTT được thành lập và hoạt động hiệu quả. Thể thao trong trường học ngày càng phát triển, 100% nhà trường giảng dạy thể thao trong chương trình, 100% trường có hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia... Tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, đoàn thể thao phường nằm trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trên bảng tổng sắp huy chương.

“Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển TDTT; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cơ sở; huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động CLB TDTT cơ sở; thường xuyên tổ chức các giải thể thao tại địa phương; phát triển lớp năng khiếu cầu lông, bóng bàn, bóng đá, võ thuật... Tăng cường hoạt động giao lưu TDTT, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Nam Sầm Sơn Văn Thị Hằng cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân