CLB Thanh Hóa tổn thất nhân sự nghiêm trọng trước vòng cuối V.League; Cựu thủ quân Uruguay: “Họ sẽ giúp Ronaldo vô địch như đã làm với Messi”

Các đại diện Việt Nam gặp thử thách lớn tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027; HLV Troussier bày tỏ ý định dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản; Tottenham chiêu mộ thành công Andrew Robertson theo dạng tự do... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/6).

CLB Thanh Hóa tổn thất nhân sự nghiêm trọng trước vòng cuối V.League

Trước thềm chuyến làm khách gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 26 V.League, CLB Thanh Hóa đang đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa khi hàng loạt trụ cột vắng mặt. Tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov đã trở về tập trung đội tuyển Kyrgyzstan, Doãn Ngọc Tân nghỉ thi đấu do thẻ đỏ và đã chuyển đến Thể Công Viettel, trong khi Nguyễn Văn Tùng dính chấn thương rách cơ.

CLB Thanh Hóa không có sự phục vụ của Odil và Doãn Ngọc Tân.

Dù vậy, HLV Mai Xuân Hợp vẫn khẳng định đã có phương án thay thế để đạt kết quả tốt nhất. Trận đấu này mang ý nghĩa trái ngược: trong khi Thanh Hóa đã sớm trụ hạng, SHB Đà Nẵng buộc phải giành chiến thắng để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tránh suất xuống hạng trực tiếp, hứa hẹn một màn so tài quyết liệt.

HLV Troussier bày tỏ ý định dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản

Kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam năm 2024, HLV Philippe Troussier hiện vẫn đang “thất nghiệp”. Mới đây, trong một chia sẻ trên Yahoo Nhật Bản, chiến lược gia người Pháp bất ngờ bày tỏ mong muốn được quay lại làm việc tại xứ sở mặt trời mọc với vai trò dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản.

HLV Troussier muốn dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông cho biết mình rất hứng thú với sự phát triển của bóng đá nữ và tự tin có thể áp dụng triết lý chiến thuật phù hợp với các cầu thủ Nhật Bản. Ngoài ra, HLV Troussier cũng dành những lời đánh giá tích cực cho đội tuyển nam Nhật Bản trước thềm World Cup 2026, tin tưởng rằng họ có đủ năng lực để vượt qua bảng F dù thiếu vắng những ngôi sao lớn.

Các đại diện Việt Nam gặp thử thách lớn tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027

Ngày 5/6, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027 với sự tham gia của 14 đội bóng hàng đầu khu vực. Nhà vô địch V-League, Công an Hà Nội FC, rơi vào bảng B đầy khó khăn cùng các đối thủ mạnh như Port FC (Thái Lan) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Kết quả bốc thăm bảng B.

Trong khi đó, đại diện thứ hai của Việt Nam (đội đoạt Cúp Quốc gia) nằm tại bảng A cùng đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan). Giải đấu quy mô này dự kiến khởi tranh vòng bảng vào tháng 8 tới, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài quyết liệt giữa các CLB hàng đầu Đông Nam Á, đòi hỏi các đại diện Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng.

Tottenham chiêu mộ thành công Andrew Robertson theo dạng tự do

Tottenham vừa chính thức công bố bản hợp đồng chiêu mộ hậu vệ trái Andrew Robertson từ Liverpool dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Andrew Robertson chính thức chuyển tới Tottenham.

Ngôi sao 32 tuổi người Scotland sẽ gia nhập đội chủ sân Tottenham Hotspur vào ngày 1/7 tới, sau khi bản hợp đồng cũ với “The Kop” đáo hạn. Sau 9 năm rực rỡ tại Anfield với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Robertson mang đến cho “Gà trống” không chỉ sự chắc chắn ở hàng phòng ngự mà còn là tố chất thủ lĩnh cùng bản lĩnh của một nhà vô địch.

Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng tạt bóng đẳng cấp, thủ quân tuyển Scotland được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép then chốt giúp Tottenham hiện thực hóa những tham vọng lớn trong mùa giải mới.

Cựu thủ quân Uruguay: “Họ sẽ giúp Ronaldo vô địch như đã làm với Messi”

Trong một phát biểu trên ESPN Brazil, cựu đội trưởng Uruguay Diego Lugano đã gây chú ý khi nhận định Bồ Đào Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Ông cho rằng Ronaldo có thể đăng quang nhờ sự hỗ trợ từ các quyết định có lợi của trọng tài, tương tự như cách ông cáo buộc Lionel Messi và Argentina đã được hưởng lợi tại World Cup 2022.

Ronaldo mừng sau khi ghi bàn vào lưới Hungary trong trận hòa 2-2 ở lượt bốn bảng F vòng loại World Cup 2026 trên sân Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 14/10. Ảnh: Reuters

Lugano từ lâu đã hoài nghi về tính khách quan tại kỳ World Cup ở Qatar, nơi Argentina lập kỷ lục hưởng phạt đền. Dù Ronaldo đã 41 tuổi và chưa từng chạm tay vào cúp vàng, sự hiện diện của anh tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp vẫn là tâm điểm chú ý lớn của giải đấu.

HS