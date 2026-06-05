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Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển Thanh Hóa tham gia giải với 4 huấn luyện viên và 56 VĐV, đều là những gương mặt xuất sắc hiện nay thuộc các tuyến trẻ và năng khiếu.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Đội tuyển Thanh Hóa tham gia giải với 4 huấn luyện viên và 56 VĐV, đều là những gương mặt xuất sắc hiện nay thuộc các tuyến trẻ và năng khiếu.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Các đoàn vận động viên tham gia Giải vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2026.

Sáng 5/6, tại nhà Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khai mạc Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXII, năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Sơn Hà, phụ trách Bộ môn Karate - Cục TDTT Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á; Bùi Văn Dũng, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia thu hút sự tham gia của gần 1.000 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên thuộc 31 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành có phong trào Karate mạnh trên cả nước.

Các VĐV thi đấu ở các lứa tuổi: 10 - 11; 12 - 13; 14 - 15; 16 - 17 và 18 - 22 tuổi dành cho nam và nữ ở những nội dung: Kumite (đối kháng cá nhân, đồng đội), Kata (biểu diễn quyền cá nhân, đồng đội).

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Các đại biểu cùng Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải.

Giải là sân chơi để những người làm công tác chuyên môn đánh giá năng lực và chọn ra VĐV tài năng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các mục tiêu của Karate Việt Nam tại khu vực, châu lục và thế giới.

Đây cũng là cơ hội hỗ trợ công tác đào tạo Karate tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, sáng tạo, phát triển, giàu bản sắc văn hóa với bạn bè, du khách.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung Kumite (đối kháng), lứa tuổi 18 - 22.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia khai mạc tại Thanh Hóa

VĐV thi đấu nội dung Kata.

Đội tuyển Thanh Hóa tham gia giải với 4 huấn luyện viên và 56 VĐV đều là những gương mặt xuất sắc hiện nay thuộc các tuyến trẻ và năng khiếu.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào tranh tài các nội dung thi đấu. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 11/6.

Anh Tuân

Từ khóa:

#HĐND tỉnh Thanh Hóa #TDTT #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Đại biểu quốc hội #Vô địch #Khai mạc #Vận động viên #Sở Văn hóa #Tranh tài #Việt nam

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