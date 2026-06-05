Tuyển Việt Nam chọn sân Mỹ Đình làm “pháo đài” tại ASEAN Cup 2026; Nhà Glazer cân nhắc bán MU

U19 Indonesia gặp bất lợi trước trận quyết đấu với U19 Việt Nam; Florentino Perez công bố kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại Real Madrid; Chủ tịch Man City tiết lộ điều bất ngờ về Guardiola... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/6).

Tuyển Việt Nam chốt đối thủ tại Asian Cup 2027 và chọn sân Mỹ Đình làm “pháo đài” tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Yemen chính thức giành vé cuối cùng dự Asian Cup 2027 sau chiến thắng trước Lebanon, qua đó trở thành đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết ở Saudi Arabia vào tháng 1/2027, cùng với Hàn Quốc và UAE.

Tuyển Yemen giành vé dự Asian Cup 2027.

Trong khi đó, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ quay trở lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình làm sân nhà. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa tinh thần to lớn cho tuyển Việt Nam trong các trận tiếp đón Singapore và Campuchia.

Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình, quyết bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.

Toàn đội dự kiến sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc sau khi giải quốc nội khép lại để sẵn sàng cho chiến dịch diễn ra từ tháng 7/2026.

U19 Indonesia gặp bất lợi trước trận quyết đấu với U19 Việt Nam

Tại giải U19 Đông Nam Á, dù giành chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste vào tối 4/6, U19 Indonesia vẫn gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

U19 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. (Ảnh: PSSI)

Với kết quả này, đội chủ nhà hiện xếp thứ hai bảng A, có cùng 6 điểm với U19 Việt Nam nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +8). Trước đó, U19 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U19 Myanmar 5-0.

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á. (Ảnh: Wiki)

Do quy định khắt khe về vé đi tiếp cho các đội nhì bảng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần một kết quả hòa ở trận đấu cuối cùng vào ngày 7/6 là đủ để bảo toàn ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng trong.

Florentino Perez công bố kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại Real Madrid

Trong cuộc phỏng vấn tối 4/6, Chủ tịch Florentino Perez đã gây chấn động khi công khai kế hoạch đưa HLV Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid mùa tới nếu ông thắng cử ngày 7/6. Perez khẳng định Mourinho là lựa chọn lý tưởng để củng cố tinh thần cạnh tranh và kiểm soát phòng thay đồ.

Mourinho chính thức được Chủ tịch Florentino Perez xác nhận chiêu mộ.

Bên cạnh đó, ông xác nhận chiêu mộ thành công Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, đồng thời úp mở về một “bom tấn” trị giá ít nhất 150 triệu euro - tiền vệ 21 tuổi Joao Neves.

Dù đối mặt với sự cạnh tranh từ ứng viên Enrique Riquelme, vị chủ tịch 79 tuổi vẫn khẳng định di sản vững chắc tại Real và quyết tâm bảo vệ mô hình sở hữu bởi các hội viên, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế CLB giá trị nhất thế giới.

Nhà Glazer cân nhắc bán MU sau hơn 20 năm sở hữu

Sau hơn hai thập kỷ sở hữu, gia đình Glazer đang tiến hành thảo luận nội bộ về khả năng thoái vốn tại Manchester United.

Nhà Glazer đang có ý định bán MU. (Ảnh: Redandblackunited)

Thông tin này khiến cổ phiếu CLB tăng mạnh, với mức định giá thị trường vượt xa con số 2,8 tỷ bảng Anh. Quyết định rút lui (nếu có) xuất phát từ áp lực tài chính khổng lồ cho dự án xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng và sự chia rẽ trong nội bộ gia đình về tương lai đội bóng.

Nếu nhà Glazer bán toàn bộ cổ phần trước tháng 2/2027, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cũng buộc phải thoái vốn theo thỏa thuận đã ký. Dù vẫn nắm quyền biểu quyết, việc nhà Glazer cân nhắc rời đi đang thổi bùng hy vọng về một cuộc đổi chủ toàn diện tại Old Trafford.

Chủ tịch Man City tiết lộ điều bất ngờ về Guardiola

Chia tay Manchester City sau một thập kỷ thành công với 20 danh hiệu, Pep Guardiola mới đây được Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tiết lộ là từng nhiều lần bày tỏ ý định từ chức trong quá khứ.

Pep Guardiola từng nhiều lần muốn rời Manchester City trước khi chính thức khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ tại Etihad.

Theo vị Chủ tịch, Pep thường xuyên đề cập đến chuyện ra đi mỗi khi đội bóng gặp khó khăn, nhưng ông luôn tìm cách thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở lại cho đến khi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để dừng chân. Dù khép lại nhiệm kỳ bằng các danh hiệu FA Cup và League Cup, Guardiola thừa nhận đã cạn kiệt năng lượng.

Hiện tại, ban lãnh đạo Man City được cho là đã hoàn tất quá trình chọn lựa người kế nhiệm, với ứng viên sáng giá nhất là Enzo Maresca.

HS