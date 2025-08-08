VKSND khu vực 1 đoạt giải nhất cuộc thi “Báo cáo án dân sự bằng sơ đồ tư duy”

Trong 2 ngày (7-8/8), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Báo cáo án dân sự bằng sơ đồ tư duy”.

Đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa trao giải nhất cho đội thi VKSND khu vực 1.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự có 13 đội, mỗi đội gồm 3 thành viên.

Các đội đã trải qua 2 phần thi, gồm: Xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và thuyết trình. Nội dung đề thi là hồ sơ một vụ án dân sự đã xét xử, có hiệu lực pháp luật, được số hóa.

Các đại biểu theo dõi cuộc thi.

Bài dự thi là báo cáo đề xuất giải quyết vụ án dân sự bằng sơ đồ tư duy với yêu cầu phải thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản của vụ án; có tính logic, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ; trình bày đẹp mắt, sáng tạo.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi VKSND khu vực 1 và trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trao giải Nhì cho các đội thi.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trao giải Ba cho các đội thi.

Thông qua cuộc thi nhằm tạo chuyển biến thực chất trong việc sử dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo án dân sự ở VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, tìm kiếm, phát hiện các điển hình xuất sắc áp dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo dân sự để hoàn thiện, mở rộng và hướng dẫn thực hành chung ở VKSND hai cấp.

Qua đó, góp phần đánh giá đúng thực tế, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ Kiểm sát viên VKSND hai cấp để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trao giải Khuyến khích cho các đội thi.

Trung Hiếu