Phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 21/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành) đã diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự phiên thứ nhất có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số Ban của Tỉnh uỷ, cùng 368 đại biểu chính thức đại diện cho gần 300.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại phiên làm việc đầu tiên.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội lớn của giai cấp công nhân toàn tỉnh. Không chỉ tổng kết chặng đường vừa qua, Đại hội còn mở ra bước chuyển mình mạnh mẽ, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, sửa đổi bổ sung Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, trình Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên làm việc cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá XXI.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sáng mai (22/12), Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

Thanh Huê