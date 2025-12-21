Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 21/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh làm trưởng đoàn, đã dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành).

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành kính dâng vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Người về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trong thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hướng tới xây dựng công đoàn vững mạnh, gần đoàn viên, sát người lao động (NLĐ).

Công đoàn các cấp đã chú trọng huy động nguồn lực chăm lo, thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quản lý đoàn viên, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng quy định, giúp hoạt động công đoàn kịp thời hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Tăng cường kết nối giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, NLĐ; hỗ trợ tốt hơn công tác nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân lao động, đối thoại, thương lượng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được khen thưởng, nhân rộng.

Công đoàn Thanh Hoá đã hoàn thành 19/20 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XX.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành ghi sổ truyền thống tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu nguyện hứa: Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn gắn với chuyển đổi số; lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trách nhiệm, kỹ năng số và tác phong chuyên nghiệp. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/12 với sự tham gia của 369 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của trên 300.000 cán bộ, đoàn viên, NLĐ toàn tỉnh.

Thanh Huê