Ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Khu Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ đặt trụ sở ban đầu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị định gồm 7 chương, 23 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị quyết số 222/2025/QH15) về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Trung tâm tài chính quốc tế).

Đối tượng áp dụng là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và giải quyết tranh chấp trong Trung tâm tài chính quốc tế; cơ quan điều hành, cơ quan giám sát, cơ quan giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Nghị định nêu rõ, Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép trong Trung tâm tài chính quốc tế được ban hành thống nhất và áp dụng đồng thời tại hai địa điểm.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như: huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), dịch vụ tài chính xanh và các dịch vụ tài chính khác.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt; thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Bố trí đầy đủ nguồn lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đảm bảo trong giai đoạn 2025-2026: Hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế; trong đó bao gồm bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoạt động cuối năm nay.

Hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm làm nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế, đảm bảo kết nối thông suốt. Xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại: thúc đẩy các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch mới quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 222/2025/QH15, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech); hình thành bước đầu hệ sinh thái dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế.

Từ năm 2026, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế lớn và để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch và thống nhất cho Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính-tiền tệ quốc gia.

Đồng thời, xây dựng chi tiết lộ trình, kế hoạch phát triển và ban hành cơ chế quản lý, giám sát hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu (giao thông, viễn thông, logistics công nghệ thông tin và các hạ tầng, dịch vụ cần thiết khác) nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế chủ trì sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; trường hợp cần thiết, trình phương án tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thống nhất khi đáp ứng các điều kiện an toàn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn hoạt động vận hành tại hai địa điểm.

Vị trí, địa giới hành chính, diện tích Trung tâm tài chính quốc tế

Nghị định quy định vị trí, địa giới hành chính diện tích Trung tâm tài chính quốc tế, cụ thể như sau:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Diện tích: khoảng 898 ha. Vị trí thuộc ranh giới địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, phạm vi ranh giới: thuộc phạm vi giới hạn bởi đường Võ Văn Kiệt-Phó Đức Chính-Nguyễn Công Trứ-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Duẩn-Tôn Đức Thắng-Nguyễn Hữu Cảnh-kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè-sông Sài Gòn-ranh Khu Biệt thự Lan Anh-Trần Bạch Đằng-Trần Não-đoạn ranh giới phía Bắc và Đông Bắc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm-đường số 7-rạch Cá Trê-sông Sài Gòn-Võ Văn Kiệt.

Tháp tài chính Bitexco cùng nhiều định chế tài chính hiện hữu ở khu vực trung tâm Quận 1 là một trong những lợi thế sẵn có để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại Thành phố Đà Nẵng: Diện tích: khoảng 300 ha. Vị trí: phường An Hải có tổng diện tích 6,17 ha với 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A*; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2 thuộc phường Hải Châu có diện tích 0,12 ha; khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu có diện tích 9,7 ha; khu đất dọc đường Như Nguyệt-Xuân Diệu thuộc phường Hải Châu có diện tích 1,98 ha và khoảng 282 ha thuộc Khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Nghị định quy định Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xác định chi tiết vị trí, địa giới hành chính, diện tích, quỹ đất bố trí cho Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức công bố thông tin trên Hệ thống hành chính một cửa điện tử của Trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm các phân khu chức năng như: khu vực giao dịch tài chính, khu dịch vụ ngân hàng, khu vực sàn giao dịch chứng khoán, hàng hóa, khu văn phòng, khu trung tâm trọng tài, tòa án và các phân khu chức năng khác do Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt của các thành viên, cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế và các nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Việc bố trí quỹ đất cho Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn cần phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm bổ sung, cập nhật đồng bộ vào nội dung quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố trong lần điều chỉnh quy hoạch hoặc lập quy hoạch gần nhất để đảm bảo bố trí kịp thời quỹ đất cho nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

Đồng thời, quỹ đất phải có quy mô diện tích phù hợp và khả thi về sử dụng đất; thích hợp về điều kiện tự nhiên; có ranh giới cụ thể; điều kiện phát triển hạ tầng và dịch vụ thiết yếu; vị trí giao thông thuận lợi; có khả năng liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao. Đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh...

