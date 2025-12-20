Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ III với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự và chủ trì Diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhiều tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là sự kiện thường niên do Bộ KH&CN chủ trì tổ chức, nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Trên tinh thần “kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người làm trung tâm”, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định rất rõ là phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý để xây dựng một chương trình về kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện, đặc thù Việt Nam trong dòng chảy chung của thế giới, để Việt Nam tiến cùng, bắt kịp và vượt lên về phát triển kinh tế số, xã hội số trong kỷ nguyên mới. Theo Thủ tướng, đây là việc không đơn giản nhưng nếu có cách đi, cách làm tốt thì sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được công sức”.

Các hoạt động chính của Diễn đàn năm nay tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Diễn đàn cũng chỉ ra những điểm sáng, điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng cũng như không gian chính sách mới, làm cơ sở đề xuất các giải pháp đột phá cho giai đoạn sau.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm: Đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021–2025; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương và thảo luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế số và xã hội số.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Diễn đàn năm nay là lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế” - sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo dẫn đề về phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng là thời điểm toàn bộ nỗ lực chuyển đổi số quốc gia trong 5 năm đầu tiên bước vào giai đoạn đánh giá, rút kinh nghiệm và định hình các định hướng chiến lược cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Thông qua Diễn đàn, các chủ thể từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ cơ quan hoạch định chính sách đến doanh nghiệp, nhà khoa học có điều kiện cùng trao đổi, kết nối và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Tin liên quan: Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn 2024-2025 Kế hoạch hành động quốc gia phát triển kinh tế số nhằm từng bước đưa công nghệ số và dữ liệu số trở thành yếu tố đầu vào quan trọng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực.

Linh Hương