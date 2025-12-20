Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), chiều 20/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu, cùng các đồng chí chỉ huy một số phòng, ban thuộc Quân khu 4.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, tướng lĩnh, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025.

Đồng chí nêu rõ: Có được những kết quả đó, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc địa phương, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, cũng như các nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trân trọng cảm ơn sự quan tâm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Chúc mừng những kết quả nổi bật, toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến khẳng định, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trên tất cả các hoạt động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quốc Hương