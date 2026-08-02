Vĩnh Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển

Chuyển đổi số (CĐS) đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Vĩnh Lộc và từng bước mang lại những thay đổi rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động quản lý, điều hành cũng như đời sống của người dân. Việc từng bước hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân sẽ tiếp tục tạo nền tảng để địa phương nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ xã Vĩnh Lộc thực hiện xử lý công việc trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, người dân đến giải quyết các TTHC khá đông nhưng không còn cảnh chờ đợi kéo dài như trước. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử, nhiều khoản phí được thanh toán bằng mã QR, kết quả giải quyết có thể tra cứu trên điện thoại.

Bà Lê Thị Hương, người dân xã Vĩnh Lộc, cho biết: Trước đây, mỗi lần làm thủ tục tôi phải đi lại nhiều lần vì thiếu giấy tờ hoặc phải chờ lâu. Bây giờ cán bộ hướng dẫn ngay từ đầu, nhiều thủ tục thực hiện trực tuyến nên rất thuận tiện. Gia đình tôi cũng đã quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Không chỉ người dân, các hộ kinh doanh cũng hưởng lợi từ quá trình CĐS. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã, cho biết: Việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số giúp tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn. Các thủ tục liên quan đến đăng ký, xác nhận hay giải quyết hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử nên giảm đáng kể thời gian và chi phí.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc được biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã xác định CĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân. Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Hệ thống quản lý văn bản, điều hành, chữ ký số được sử dụng thường xuyên trong hoạt động của cơ quan. Toàn bộ văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc và nâng cao hiệu quả quản lý.

Cùng với đó, xã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. Vào ngày nghỉ, cán bộ, công chức cùng các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến nhà văn hóa các thôn để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản VNeID, cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, sử dụng chữ ký số cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt.

Những cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận hơn 3.200 hồ sơ TTHC; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước thời hạn. Mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC đạt 100%. Công tác tuyên truyền về CĐS cũng được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt ở khu dân cư và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, khoảng 85% người dân trên địa bàn đã có tài khoản VNeID; 80,2% sử dụng Sổ sức khỏe điện tử; gần 25% người trưởng thành có chữ ký số. Các hộ kinh doanh từng bước mở rộng hình thức thanh toán bằng mã QR và sử dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả trong cải cách hành chính, CĐS cũng đang tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, mạng 4G, 5G phủ trên địa bàn các thôn; tỷ lệ hộ dân sử dụng internet băng rộng và điện thoại thông minh ngày càng tăng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số trong y tế, giáo dục, tài chính và thương mại. Xã Vĩnh Lộc phấn đấu 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số; toàn bộ văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử; 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp toàn trình; 70% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến; 80% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt và 90% người dân có Sổ sức khỏe điện tử. Địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kinh doanh; mở rộng hoạt động trên các sàn thương mại điện tử; từng bước ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tô Hà