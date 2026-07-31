Tập trung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan Đảng các cấp

Chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá kết quả chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 7/2026, diễn ra chiều 31/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số yêu cầu rà soát, tham mưu kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan Đảng các cấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyển đổi số, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp và đôn đốc các phòng chuyên môn hoàn thành việc rà soát, xây dựng bảng kê hồ sơ cán bộ, đảng viên; hoàn thành công tác sắp xếp, chỉnh lý, chuẩn hóa hồ sơ giấy đảm bảo dữ liệu “sạch” trước khi tiến hành số hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, đôn đốc Tổ chuyển đổi số tuyến 1 tại các đảng ủy cấp xã và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tự rà soát, đánh giá trang thiết bị phần cứng, thực hiện phân loại hồ sơ lưu trữ theo phụ lục hướng dẫn tại Công văn số 639-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phổ biến sâu rộng mục đích dịch chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử lưu trữ tập trung trên Cơ sở dữ liệu đảng viên với nguyên tắc: “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”; đảm bảo tiêu chí dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và tuyệt đối an toàn thông tin.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc việc xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả công việc theo OKR/KPI do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nhằm hoàn thiện ứng dụng phục vụ Quy định số 1053-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị ngành Tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch tháo gỡ những “điểm nghẽn” và triển khai thực hiện nhiệm vụ phải có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, tập trung bổ sung, nâng cấp trang thiết bị máy tính cho cán bộ, công chức đảm bảo chuẩn cấu hình theo Quy định số 3676-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy cấp phát thiết bị ký số, cài đặt phần mềm ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; hướng dẫn kỹ thuật ký số, quét bảo mật đối với thiết bị trước khi đưa vào vận hành số hóa, đảm bảo đường truyền mạng chuyên dùng của Đảng luôn ổn định, an toàn, thông suốt.

Thực hiện mục tiêu 100% văn bản của Đảng không chứa nội dung bí mật nhà nước phải được thực hiện ký số, gửi nhận và xử lý hoàn toàn trên môi trường số hoặc thiết bị di động thông minh được cấp quyền. Đẩy mạnh việc đưa dữ liệu số hóa, tài liệu lưu trữ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy lên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Phối hợp triển khai Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) toàn tỉnh.

Rà soát, tham mưu kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan Đảng các cấp; nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách trọng dụng cán bộ có trình độ, năng lực khoa học, kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, đặc biệt “cầm tay chỉ việc” cho các bộ phận tuyến 1 tại cơ sở về kỹ năng khai thác các ứng dụng của phần mềm và vận hành các dịch vụ công của Đảng.

Quốc Hương