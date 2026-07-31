Không để chậm tiến độ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

“Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, chậm báo cáo”. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tháng 7/2026, tổ chức chiều 31/7.

Quang cảnh hội nghị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị; việc triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Hạ tầng viễn thông đã phủ sóng 100% trung tâm xã, phường và 99,89% thôn, bản với 9.808 trạm BTS (2G, 3G, 4G, 5G) cùng gần 3.000 thiết bị truy nhập internet cáp quang. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư tại 100% sở, ngành và UBND xã, phường; toàn bộ 166 xã, phường đã được nâng cấp trang thiết bị, đường truyền, mạng nội bộ, máy tính, đáp ứng yêu cầu vận hành trung tâm phục vụ hành chính công và chính quyền số ở cơ sở.

Các nền tảng số dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), hệ thống giải quyết thủ tục hành chính... tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; hiện còn 8 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Hạ tầng dữ liệu, nền tảng số và các phần mềm chuyên ngành còn phân tán, thiếu đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của Trung ương và địa phương còn hạn chế, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa hoàn thiện hoặc chưa được khai thác hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế dẫn đến một số nhiệm vụ chậm tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, nhất là Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, chậm báo cáo.

Khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và các tổ công tác cấp tỉnh; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng. Mỗi nhiệm vụ khi báo cáo phải thể hiện rõ sản phẩm đầu ra, kết quả cụ thể, hiệu quả và tác động thực tế, tránh báo cáo chung chung, hình thức.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Các sở, ngành quản lý dữ liệu chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tư vấn để cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kỹ thuật, hiện trạng dữ liệu, phục vụ xây dựng và hoàn thiện phương án triển khai Hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đồng thời, chủ động làm việc với các bộ, ngành để ưu tiên kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống, dữ liệu của các đơn vị; đồng thời phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án triển khai Hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các nền tảng số; đưa Trung tâm IOC vào vận hành thực chất, hiệu quả; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với IOC, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính.

Các ban, sở, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Đề án 06 và các nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức và tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.

Quốc Hương