Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Chuyển đổi số

Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

VH
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 30 và 31/7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số năm 2026.

Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

Trong 2 ngày 30 và 31/7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số năm 2026.

Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Chương trình hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tư duy cảnh giác cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số báo chí và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trước các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên số.

Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

Toàn cảnh hội thảo.

Tham gia lớp tập huấn có 113 lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách các cơ quan báo chí cả nước.

Tại buổi hội thảo, tập huấn, các chuyên gia, các báo cáo viên và giảng viên đã truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong hoạt động báo chí, truyền thông số; đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí; sử dụng AI trong báo chí. Đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện và xử lý rủi ro từ AI, tin giả: Cung cấp các phương pháp, công cụ kỹ thuật hiện đại giúp nhà báo chủ động nhận diện tin giả (Fake news), xác minh, kiểm chứng thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; định hình phương pháp kiểm soát, đánh giá và sử dụng an toàn các nội dung do Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) sản xuất trong quy trình tác nghiệp báo chí hiện đại.

Thông qua hội thảo, tập huấn, giúp học viên nắm vững các nguy cơ an ninh mạng phổ biến và thuần thục các quy tắc bảo mật thông tin cá nhân/tác nghiệp cơ bản; thành thạo quy trình kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung AI tạo sinh; có khả năng chủ động thiết lập các lớp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu điều tra... Bên cạnh đó, giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng và độ tin cậy của tin tức xuất bản, hạn chế tối đa sai sót do vô tình sử dụng tin giả hoặc sản phẩm AI chưa qua kiểm chứng.

VH

Từ khóa:

#tập huấn #Hội thảo #Trí tuệ nhân tạo #Chuyển đổi số

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Tai mắt số” từ Nhân dân

“Tai mắt số” từ Nhân dân

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới, mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” do Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa xây dựng đang biến mỗi chiếc điện thoại thông minh của người dân thành một “tai mắt số”. Nhờ tính năng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh