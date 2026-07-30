Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số

Trong 2 ngày 30 và 31/7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số năm 2026.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Chương trình hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tư duy cảnh giác cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số báo chí và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trước các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên số.

Toàn cảnh hội thảo.

Tham gia lớp tập huấn có 113 lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách các cơ quan báo chí cả nước.

Tại buổi hội thảo, tập huấn, các chuyên gia, các báo cáo viên và giảng viên đã truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong hoạt động báo chí, truyền thông số; đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí; sử dụng AI trong báo chí. Đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện và xử lý rủi ro từ AI, tin giả: Cung cấp các phương pháp, công cụ kỹ thuật hiện đại giúp nhà báo chủ động nhận diện tin giả (Fake news), xác minh, kiểm chứng thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; định hình phương pháp kiểm soát, đánh giá và sử dụng an toàn các nội dung do Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) sản xuất trong quy trình tác nghiệp báo chí hiện đại.

Thông qua hội thảo, tập huấn, giúp học viên nắm vững các nguy cơ an ninh mạng phổ biến và thuần thục các quy tắc bảo mật thông tin cá nhân/tác nghiệp cơ bản; thành thạo quy trình kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung AI tạo sinh; có khả năng chủ động thiết lập các lớp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu điều tra... Bên cạnh đó, giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng và độ tin cậy của tin tức xuất bản, hạn chế tối đa sai sót do vô tình sử dụng tin giả hoặc sản phẩm AI chưa qua kiểm chứng.

VH