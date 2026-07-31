Thí điểm mô hình “Trạm công dân số” trên địa bàn 5 xã, phường

Mô hình dự kiến triển khai thí điểm từ tháng 8/2026 tại 5 xã, phường: Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang, Hoằng Tiến.

Ảnh minh họa: Khánh Hòa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Trạm công dân số” trên địa bàn tỉnh.

Đây là một hệ thống Kiosk đa tiện ích tự phục vụ thông minh, đóng vai trò “điểm chạm vật lý số” kết nối trực tiếp người dân với hệ sinh thái tiện ích dịch vụ, mọi giao dịch đều được định danh xác thực bằng CCCD gắn chip hoặc tài khoản VNeID mức độ 2.

“Trạm công dân số” tích hợp các trang thiết bị và đáp ứng các nhóm tính năng chính như sau:

Đối tượng và hình thức sử dụng

Đối tượng sử dụng là người dân, tổ chức, khách du lịch,...

Công dân sử dụng Căn cước/CCCD gắn chíp; ứng dụng VNeID để quét mã QRcode đăng nhập phần mềm thiết bị để sử dụng. Thông tin của công dân sau khi đăng nhập và đăng xuất không được lưu trữ để đảm bảo an toàn thông tin.

Điều kiện về trang thiết bị

“Trạm công dân số” được bố trí theo dạng Cabin, chia ra thành Cabin Kiosk dịch vụ đa tiện ích và Cabin sức khỏe số; đảm bảo yêu cầu hiện đại, thẩm mỹ, sang trọng, lịch sự.

Kiosk đa tiện ích được tích hợp đầy đủ chức năng gồm máy tính, màn hình cảm ứng, bàn phím, máy in A4, máy scan A3, camera nhận diện khuôn mặt, đầu đọc Căn cước có gắn chip, đầu đọc QR Code và nút bấm SOS; các thiết bị y tế và đo chỉ số sức khỏe cá nhân (máy đo huyết áp, nhịp tim; máy đo chiều cao, cân nặng, phân tích các chỉ số cơ thể,...); các máy móc trang thiết bị khác như: hệ thống camera giám sát an ninh, máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn LED trang trí, màn hình LED tuyên truyền,...

Các tính năng, chức năng trên Kiosk

Dịch vụ công: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính,... trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu người dân, doanh nghiệp để bổ sung, tích hợp thêm các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực khác.

An ninh trật tự và phòng chống tội phạm: Cung cấp các tính năng gọi SOS đến Công an xã, phường; Tố giác, liên hệ cảnh sát khu vực, bản đồ an ninh số,...

Y tế và sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe tại chỗ, tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí, đăng ký khám chữa bệnh,...

Giao thông: Tra cứu lộ trình và phương tiện, kiểm tra phạt nguội, nộp phạt vi phạm giao thông,...

Du lịch số: Thông tin địa điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, sản vật,...

Tài chính: Thanh toán hóa đơn, giao dịch ngân hàng cơ bản,...

Ngoài ra còn có nhiều tiện ích khác như: Đặt vé máy bay, đặt khách sạn, mua vé xem phim, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc,...

Thời gian và phạm vi triển khai

Mô hình dự kiến triển khai thí điểm từ tháng 8/2026 đến tháng 12/2026 tại các điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ trên địa bàn 5 xã, phường, gồm: Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang, Hoằng Tiến.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)