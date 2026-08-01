Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Xác định vai trò thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu, có nhiều lợi thế trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; tuổi trẻ Thọ Xuân thời gian qua đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, hoạt động đoàn, hội... phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại công nghệ 4.0.

Chi đoàn thôn Xuân Giang 1, xã Thọ Xuân đến từng hộ dân hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại.

Đoàn viên, thanh niên thôn Xuân Giang 1, xã Thọ Xuân đã tích cực tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, kê khai thông tin, cài đặt ứng dụng VNeID, tích hợp thẻ BHYT trên điện thoại thông minh. Bí thư chi đoàn thôn Xuân Giang 1, Đỗ Đình Ngọc, cho biết: Sau gần 1 tuần ra quân, chi đoàn đã phối hợp hỗ trợ được khoảng hơn 500 người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại và tích hợp các ứng dụng số.

CĐS đang trở thành phong trào rộng khắp. Năm 2026, bám sát nhiệm vụ trọng tâm “Tuổi trẻ tiên phong CĐS”, Đoàn xã Thọ Xuân đã triển khai đến các cơ sở đoàn các nội dung trọng tâm, gồm: Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy và nâng cao niềm tự hào trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực như tham gia XDNTM; các hội thi, cuộc thi trực tuyến do Tỉnh đoàn tổ chức, phát động...

Tại các cơ sở đoàn, hoạt động tham gia CĐS được tăng cường và duy trì hiệu quả với 16 tổ CĐS cộng đồng; tỷ lệ thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số đạt trên 70%; thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử ngày càng phổ biến. Các mô hình CĐS như: “Số hóa các địa chỉ đỏ, địa danh di tích lịch sử cách mạng, danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, bản tin hoạt động của đoàn trên các nền tảng ứng dụng zalo, facebook, website, youtube; “Đám cưới, tuyến phố không dùng tiền mặt”, đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện trực tuyến... được nhân rộng. Trong đó, đáng chú ý, Đoàn xã đã thực hiện 3 công trình số hóa các khu di tích lịch sử cách mạng, trên địa bàn xã, gồm: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Tạu; Di tích cấp tỉnh lăng mộ vua Lê Dụ Tông; Đình làng Lễ Nghĩa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã, Hoàng Thị Phượng, cho biết: CĐS đã, đang ảnh hưởng và tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào thanh, thiếu nhi. Trong đó, nổi bật là sự chuyển biến tích cực về nội dung và hình thức hoạt động của đoàn, hội, đội. Đối với đoàn viên, thanh niên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh ứng dụng số trong trao đổi thông tin quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội.

Bài và ảnh: Lê Phượng