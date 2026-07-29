Trung Chính đưa công nghệ đến gần người dân

Từ những lớp tập huấn kỹ năng số, mô hình “Câu lạc bộ chi hội số” đến hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, xã Trung Chính đang từng bước đưa công nghệ đến gần người dân. Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành những việc làm cụ thể, giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ số.

Bà Nguyễn Thị Tăng ở thôn Mỹ Thanh, xã Trung Chính thực hiện việc nộp các thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, bà Nguyễn Thị Tăng (sinh năm 1969) ở thôn Mỹ Thanh, xã Trung Chính đã thực hiện được việc nộp các thủ tục hành chính ngay tại nhà mà không cần phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Bà Tăng cho biết: “Tôi cứ nghĩ những việc này khó lắm, chỉ có con cháu còn trẻ, học nhiều mới làm được. Thế mà, được sự hướng dẫn của các thành viên trong “Câu lạc bộ chi hội số”, tôi đã có thể thực hiện các thao tác, làm thủ tục ngay tại nhà mà không phải đi lại nhiều lần”.

Để có được kết quả này, tháng 7/2026, Hội LHPN xã Trung Chính cho ra mắt mô hình “Câu lạc bộ chi hội số” gắn với tập huấn chuyên đề chuyển đổi số (CĐS) cho hội viên phụ nữ tại thôn Mỹ Thanh. Các thành viên tham gia mô hình được định hướng thực hiện nhiều nội dung thiết thực như: sử dụng thành thạo điện thoại thông minh; cài đặt, khai thác hiệu quả các ứng dụng phục vụ đời sống như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua sắm trực tuyến; tham gia các nhóm zalo, fanpage, cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa để cập nhật thông tin chính thống... Việc ra mắt mô hình “Câu lạc bộ chi hội số” không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của hội viên phụ nữ trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ, mà còn lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” trong cộng đồng dân cư. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc gắn với các phong trào khác đang thực hiện, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, giáo dục con cái.

Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thanh, cho biết: “Các thành viên trong câu lạc bộ và tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn các thành viên trong mô hình sử dụng thành thạo một số ứng dụng thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều người dân trong thôn đã biết cài đặt VNeID, tạo mã QR thanh toán, tra cứu thông tin, lập hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến...”.

Cùng với việc xây dựng và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các hội, đoàn thể, Đảng ủy, UBND xã Trung Chính đã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã được thành lập và kiện toàn gồm 24 thành viên, kiện toàn 15 tổ công nghệ số cộng đồng với 45 thành viên tại 15 thôn. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trong tổ không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, giúp người dân từng bước tiếp cận với môi trường số một cách dễ dàng và tự tin hơn.

UBND xã đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức về CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin, Đề án 06, an toàn thông tin và các kỹ năng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập huấn dịch vụ công trực tuyến và các kỹ năng cài đặt ứng dụng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CĐS được địa phương đặc biệt chú trọng. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách, mà còn tập trung hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp người dân “hiểu đúng, làm được”. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, các tổ hỗ trợ CĐS trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Đến nay, 99,95% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 99,87%. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%...

Ông Lương Khắc Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính, cho biết: “Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trên địa bàn xã Trung Chính được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, từng bước hình thành công dân số và xã hội số tại địa phương, hướng tới mỗi khu dân cư có ít nhất một người sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính. Xã cũng đang tập trung các nguồn lực, kêu gọi xã hội hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư cho mỗi thôn một bộ máy tính để người dân có thể làm các thủ tục trên cổng thông tin điện tử ngay tại thôn, giảm áp lực cho cán bộ tại trung tâm hành chính công”.

Bài và ảnh: Minh Khanh