Chuyển đổi số mở thêm cơ hội cho người dân vùng cao

Ở các xã miền núi Thanh Hóa, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách quản lý, điều hành của chính quyền mà còn từng bước mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân trong sản xuất, kinh doanh, học tập và tiếp cận các dịch vụ công. Khi công nghệ ngày càng hiện diện trong đời sống hằng ngày, khoảng cách về thông tin, tri thức và cơ hội phát triển cũng dần được thu hẹp.

Livestream quy trình sản xuất là một trong các cách quảng bá, kết nối khách hàng hiệu quả của cơ sở sản xuất kẹo nhãn ở xã Linh Sơn.

Tại một cơ sở sản xuất kẹo nhãn ở xã Linh Sơn, những chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ phục vụ liên lạc mà đã trở thành công cụ quảng bá sản phẩm, kết nối với khách hàng. Nếu trước đây, việc bán hàng chủ yếu dựa vào khách quen hoặc thương lái thì nay, các thành viên trong cơ sở đã biết quay video quy trình sản xuất, chụp ảnh sản phẩm, phát trực tiếp trên mạng xã hội để giới thiệu đặc sản địa phương đến nhiều khách hàng hơn. Sự thay đổi ấy có được nhờ những lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số do chính quyền địa phương tổ chức.

Bà Vũ Thị Cúc, chủ cơ sở sản xuất kẹo nhãn ở xã Linh Sơn, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thông qua các nền tảng trực tuyến, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, lượng đơn hàng tăng lên và khách hàng cũng tin tưởng, ủng hộ nhiều hơn trước”.

Không chỉ tạo động lực cho phát triển kinh tế, chuyển đổi số còn mở ra những phương pháp học tập mới đối với học sinh vùng cao. Tại Trường Tiểu học Lương Trung, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kết hợp các hoạt động trải nghiệm STEM nhằm giúp bài học trở nên trực quan, sinh động. Những tiết học có hình ảnh, video minh họa, trò chơi tương tác hay các hoạt động thực hành đã khơi gợi sự hứng thú, giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

Đối với đội ngũ giáo viên, việc chủ động học tập, cập nhật công nghệ cũng đang trở thành yêu cầu tất yếu. Cô giáo Bùi Mai Anh, Trường Tiểu học Lương Trung, xã Quý Lương, cho biết: Hiện cô đang tham gia lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giáo viên. Theo cô, trong thời gian tới, AI và các công nghệ số không chỉ nên được ứng dụng trong giáo dục mà còn cần được triển khai rộng hơn ở nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, nhiều địa phương miền núi đã đồng thời đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân. Các buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại thôn, bản với nội dung thiết thực, dễ hiểu, giúp người dân từng bước làm quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng số cũng như những tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán điện tử và tiếp cận các dịch vụ công.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: “Địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số và tích cực tham gia. Qua quá trình triển khai, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến. Đến nay, phần lớn người dân đã cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử và các tiện ích số trong đời sống”.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số ở khu vực miền núi không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân tiếp cận những cơ hội phát triển mới. Khi biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập và giải quyết công việc hằng ngày, người dân có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, tiếp cận tri thức và các dịch vụ hiện đại.

Dù vẫn còn không ít khó khăn về hạ tầng, trình độ tiếp cận công nghệ hay điều kiện kinh tế, nhưng với sự đồng hành của chính quyền các cấp cùng sự chủ động của người dân, chuyển đổi số đang từng bước lan tỏa đến từng thôn, bản vùng cao. Những thay đổi ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững, giúp rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi trong hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh