Viện trợ nước ngoài toàn cầu giảm kỷ lục 23% trong năm 2025

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa cho biết, viện trợ phát triển chính thức toàn cầu đã giảm 23,1% trong năm 2025 so với một năm trước đó, đánh dấu mức sụt giảm hàng năm lớn nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cắt giảm mạnh viện trợ quốc tế.

Viện trợ nước ngoài toàn cầu giảm kỷ lục 23% trong năm 2025, do tác động từ việc cắt giảm của Mỹ. Ảnh: Borgenmagazine.

Dữ liệu sơ bộ từ OECD, tổ chức gồm 38 thành viên, được công bố vào đầu tháng 4, cho thấy tổng giá trị viện trợ nước ngoài từ 33 nhà tài trợ lớn đạt 165,5 tỷ USD theo giá trị thực trong năm ngoái, giảm năm thứ hai liên tiếp.

Theo OECD, năm nước cung cấp viện trợ lớn nhất xét theo quy mô là Đức, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Pháp, chiếm hơn 95% mức sụt giảm tổng thể, trong đó riêng Mỹ đóng góp tới ba phần tư mức giảm. Viện trợ nước ngoài của Mỹ đã giảm mạnh 56,9% xuống còn 28,2 tỷ USD, trong bối cảnh Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bị giải thể vào tháng 7/2025 dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Dữ liệu của OECD cũng cho thấy Đức lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp viện trợ lớn nhất, với tổng giá trị viện trợ đạt 29,1 tỷ USD theo giá danh nghĩa, nhỉnh hơn một chút so với mức 29,0 tỷ USD của Mỹ. Anh đứng thứ ba với 17,2 tỷ USD, Nhật Bản xếp thứ tư với 16,2 tỷ USD (giảm 1,7%), Pháp đứng thứ 5 với 14,5 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất nhấn mạnh sự thay đổi xu hướng trong viện trợ phát triển chính thức của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DDCC), một cơ quan trực thuộc OECD, đóng vai trò điều phối và định hướng chính sách viện trợ phát triển của các quốc gia giàu có, bao gồm 33 quốc gia và Liên minh châu Âu, sau khi con số này tăng 32,7% từ năm 2019 đến năm 2023.

Mức tăng trưởng trước đó chủ yếu được thúc đẩy bởi phản ứng của các quốc gia trước đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, “đà tăng đã đảo chiều” trước khi bắt đầu suy giảm trong bối cảnh áp lực chính trị và tài khóa gia tăng, khiến mức viện trợ hiện thấp hơn 4,2% so với năm 2019. OECD cũng dự báo viện trợ phát triển chính thức sẽ tiếp tục giảm thêm 5,8% trong năm 2026, dù vẫn chưa tính đến “sức ép” từ khủng hoảng Trung Đông.

Thúy Hà

Nguồn: Kyodonews