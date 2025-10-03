Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổng kết, trao giải các cuộc thi nghiệp vụ

Sáng 3/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải và rút kinh nghiệm 2 cuộc thi “Kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết các vụ án hình sự” và “Kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự”. Hội nghị được kết nối từ VKSND tỉnh đến VKSND các khu vực.

Các thí sinh đạt giải Nhất của 2 cuộc thi.

Cuộc thi “Kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự” có sự tham gia của 204 thí sinh là phó viện trưởng, kiểm sát viên sơ cấp, công chức nghiệp vụ kiểm sát VKSND khu vực. Cuộc thi bằng hình thức viết , thời gian 180 phút, làm bài trên máy tính ở nơi làm việc, hết thời gian quy định các thí sinh gửi email bài thi về địa chỉ của ban tổ chức. Nội dung đề thi dựa trên cơ sở một bản án dân sự chưa có hiệu lực pháp luật, thí sinh nghiên cứu, kiểm sát bản án, phát hiện vi phạm, đề xuất xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cuộc thi “Kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết các vụ án hình sự” có sự tham gia của 267 thí sinh là Phó trưởng phòng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực; Kiểm sát viên, công chức nghiệp vụ kiểm sát thuộc các phòng (1, 2, 3, 7) VKSND tỉnh và VKSND khu vực. Cuộc thi bằng hình thức thi viết trên cơ sở các tình huống giả định về các vụ án hình sự, thí sinh nghiên cứu cho quan điểm về xử lý.

Kết thúc 2 cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Các thí sinh đạt giải Nhì, Ba và Khuyến khích của 2 cuộc thi.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh, nhấn mạnh: Kết quả cuộc thi không chỉ ghi nhận và tôn vinh các cá nhân đạt giải, mà quan trọng hơn là khẳng định tinh thần cầu thị, ý thức học tập và rèn luyện của đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong toàn ngành.

Để phát huy thành tích và nâng cao chất lượng công tác, Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị các phòng trực thuộc và VKSND các khu vực xem đây là cơ hội để đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn; chủ động nghiên cứu kiến thức pháp luật chung và chuyên sâu về hình sự, dân sự; đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tranh tụng và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại hội nghị.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính đề nghị các đơn vị tăng cường tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng ngân hàng tình huống nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi Kiểm sát viên. Đặc biệt, cần gắn kết quả cuộc thi với công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, coi đây là tiêu chí quan trọng để lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quốc Hương