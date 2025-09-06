Video đồng diễn của cô trò Trường tiểu học Kim Tân lên xu hướng

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào đón các em học sinh tựu trường năm học 2025-2026, hơn 500 em học sinh Trường tiểu học Kim Tân, xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa đã cùng nhau đồng diễn tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, video thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Chỉ tập luyện, biểu diễn trong vòng 1 ngày, sau khi đăng tải lên Youtube, video Đồng diễn học sinh Trường tiểu học Kim Tân chào mừng 80 năm Quốc khánh đã thu hút hơn 1.100 lượt xem.

Video còn được Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người sáng tác bản hít “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” chia sẻ trên trang facebook cá nhân kèm nội dung: “Màn trình diễn đầy năng lượng và ý nghĩa của các em chính là niềm tự hào, tiếp nối truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình mà chú luôn mong muốn”.

Video sau khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải trên Facebook đã thu hút 17 nghìn lượt xem, 308 lượt chia sẻ và 760 bình luận bày tỏ tình cảm yêu mến và khen ngợi.

Facebook Nguyễn Tiến bình luận: “Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ video. Trường tiểu học Kim Tân là tuổi thơ của tôi và giờ là của hai con trai đang nhảy trong đội hình này".

Facebook Trang Lê bình luận: “Sáng nay Trường THCS Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá cũng đã biểu diễn bài hát “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” của nhạc sĩ. Em vừa quay video vừa rơi nước mắt vì xúc động, các con hát hay và nghe bài hát cảm thấy tự hào và yêu thêm đất nước Việt Nam. Cảm ơn tác giả rất nhiều vì đã sáng tác bài hát rất ý nghĩa”.

Các em học sinh Trường tiểu học Kim Tân tham gia đồng diễn.

Cô Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Tân chia sẻ: “Không chỉ chú trọng “dạy chữ”, Trường tiểu học Kim Tân còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo... góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và phát triển toàn diện cho học sinh. Nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, khơi dậy tiềm năng và vun đắp những giá trị tốt đẹp, giúp các em học sinh phát triển toàn diện từ học tập, đạo đức đến phát triển năng khiếu cá nhân”.

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, thầy và trò Trường tiểu học Kim Tân đã cùng nhau trang trí trường lớp và trình diễn tiết mục đồng diễn văn nghệ đầy ý nghĩa... Những hoạt động nhỏ nhưng có tác dụng bồi đắp trong các em học sinh niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng vươn lên.

Tin liên quan: Từ video lên xu hướng đến công tác “dân vận khéo” của Công an xã Trung Sơn Biết chừng hai mẹ con đã hết gạo ăn, nên hôm đưa chúng tôi đến thực tế, Đại úy Đức mang theo bao gạo - là gạo do các nhà hảo tâm hỗ trợ những đối tượng yếm thế trong các video trên kênh TikTok cá nhân của một số chiến sĩ Công an xã Trung Sơn. Trong cốp xe ô tô của Đại úy Đức lúc nào cũng có vài bao gạo, ba lô, dép, bánh kẹo... đều là nguồn hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước gửi về - để trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho bà con.

Linh Hương