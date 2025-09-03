Từ video lên xu hướng đến công tác “dân vận khéo” của Công an xã Trung Sơn

Các chiến sĩ Công an xã Trung Sơn và gia đình anh Phạm Bá Tài - chị Phạm Thị Ngát.

Cách đây ít lâu, một video ngắn, quay lại khoảnh khắc đời thường - không sắp đặt của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn, có đoạn trong đêm, các anh vào kiểm tra nhà hai cháu mồ côi, thấy hai cháu đã ngủ thì nhẹ nhàng để thùng sữa cạnh giường rồi rời đi. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút cả chục nghìn lượt tương tác, trở thành video “viral” trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Đại úy Hà Văn Đức, Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Trung Sơn chia sẻ: “Mục đích của anh em khi quay video là để báo cáo tình hình với lãnh đạo. Việc đăng tải lên trang TikTok cá nhân chỉ với mục đích chia sẻ một khoảnh khắc đời thường. Vì thế mọi người hết sức bất ngờ khi video lên xu hướng sau khi đăng tải trên trang TikTok cá nhân. Kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn của các cá nhân trên cả nước bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ hai cháu”.

Được sự hỗ trợ bán hàng trực tuyến của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn, sản phẩm măng ớt của gia đình anh Phạm Bá Tài được tiêu thụ tốt hơn.

Đại úy Đức cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh của hai em nhỏ ở bản Tà Bán. Mẹ hai cháu đang thụ mức án gần 12 năm tù do buôn bán ma túy, bố dượng bỏ đi. Cuộc sống của hai cháu phụ thuộc hoàn toàn vào sự cưu mang của người thân, hàng xóm và nguồn tiền ít ỏi mà người chị cả đi làm thuê ở xa gửi về. Đáng chú ý, mẹ hai cháu chính là đối tượng mà Đại úy Đức trực tiếp đấu tranh trước đây.

Xuất phát từ tình người và nhiệm vụ của một cán bộ địa bàn rà soát, nắm bắt để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỡ và gia đình họ, Đại úy Đức cùng các đồng nghiệp đã trở thành điểm tựa của các cháu trong những ngày bơ vơ. Khi thì gói bánh, hộp sữa, lúc bộ quần áo và đôi dép mới và cả những bữa cơm chiều nấu sẵn trước khi ra sân bóng chuyền giao lưu với bà con dân bản.

Niềm vui của bé H.T.T. ở bản Co Me khi được nhận quà của Đại úy Hà Văn Đức.

Hai cháu nhỏ ở bản Tà Bán nay đã được bố đẻ đón vào Nam ở cùng. Nhưng ở Trung Sơn - địa bàn từng là trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, trong đó có ma túy với hệ lụy dai dẳng để lại - vẫn còn quá nhiều hoàn cảnh xót xa. Như trường hợp của H.T.T. (8 tuổi), mặc dù được ở cùng mẹ, nhưng người mẹ không được nhanh nhẹn như người bình thường, bố thì bỏ đi, ngoài ra không còn họ hàng thân thích. Thế nên, T. như cây dại lớn lên, vẫn trong trẻo, hồn nhiên cùng đám trẻ ở bản Co Me.

Biết chừng hai mẹ con đã hết gạo ăn, nên hôm đưa chúng tôi đến thực tế, Đại úy Đức mang theo bao gạo - là gạo do các nhà hảo tâm hỗ trợ những đối tượng yếm thế trong các video trên kênh TikTok cá nhân của một số chiến sĩ Công an xã Trung Sơn. Trong cốp xe ô tô của Đại úy Đức lúc nào cũng có vài bao gạo, ba lô, dép, bánh kẹo... đều là nguồn hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước gửi về - để trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho bà con. Hôm đó, ngoài gạo, H.T.T. còn được chú Đức trao thêm ba lô mới, dép mới, trước đó còn có cả xe đạp mới để đi học. Nụ cười nở rạng trên gương mặt hai mẹ con.

Trong cốp xe của Đại úy Hà Văn Đức lúc nào cũng sẵn gạo, nhu yếu phẩm, bánh kẹo...

“Do diện tích đất sản xuất lúa ít, nên với bà con nơi đây, gạo là nguồn hỗ trợ thiết thực nhất. Có một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh vừa gửi ra 1 tấn gạo, đây là món quà ý nghĩa trao tới bà con tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đơn vị chỉ nhận hỗ trợ bằng hiện vật, còn tiền thì chúng tôi giới thiệu sang kênh Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận”- Đại úy Đức chia sẻ.

Tùy từng đối tượng, hoàn cảnh mà cán bộ, chiến sĩ Công an xã có cách hỗ trợ phù hợp. Với các cháu nhỏ là xe đạp, quần áo, sách vở, bánh kẹo; với các cụ già, các hoàn cảnh neo đơn là gạo, nhu yếu phẩm; với người chấp hành xong hình phạt tù thì động viên, khuyến khích lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới... Bởi sự gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu thiết thân của người dân- từ những đối tượng yếm thế nhất trong cộng đồng để có hỗ trợ kịp thời - mà người dân tự bao giờ coi cán bộ, chiến sĩ Công an Trung Sơn như người thân trong gia đình. Có bà cụ mang cả buồng chuối to đến tặng chiến sĩ, những em nhỏ quây lấy các chú công an trên đường công tác mà kể chuyện...

Gạo do các nhà hảo tâm gửi về, sẽ được Công an xã Trung Sơn trao đến tận tay bà con.

Thú vị nhất là chuyện các chiến sĩ công an hỗ trợ các bạn thanh niên livestream bán hàng trên mạng xã hội!.

Đại úy Đức kể: “Quá trình tiếp xúc với bà con, chúng tôi thấy nhiều nông sản địa phương như măng chua, măng khô, mận... rồi đũa tre không được tiêu thụ hiệu quả. Từ hiệu ứng của kênh TikTok cá nhân, chúng tôi nảy ra ý tưởng livestream bán hàng giúp bà con”.

Thế là cùng với việc quay lại quá trình sản xuất, mỗi tuần 3 buổi tối, Đại úy Đức cùng các chiến sĩ tổ chức livestream (phát trực tiếp) bán hàng cho bà con. Mỗi buổi livestream kéo dài 1 - 2 giờ, thu hút hàng nghìn lượt xem. Từ hiệu quả bước đầu ấy, các chiến sĩ hướng dẫn các bạn thanh niên tiếp cận với sàn thương mại điện tử, học cách quay, dựng video giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn gặp gỡ, động viên người chấp hành xong án phạt tù.

Vợ chồng anh Phạm Bá Tài (SN 1999) - chị Phạm Thị Ngát (SN 2002) là “mô hình điểm”. Được sự động viên, hỗ trợ của nhóm chiến sĩ Công an xã Trung Sơn, đôi vợ chồng trẻ đã mạnh dạn quay, dựng các video giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng. Các video và các phiên bán hàng trực tuyến nhận được sự tương tác của các chiến sĩ công an nên hiệu ứng tăng dần. Sau 2 tháng thực hành, mỗi tháng vợ chồng Tài - Ngát bán được khoảng 100 bình măng ớt từ khách hàng ở khắp mọi miền đất nước, gấp chục lần so với bán tại chợ trước đây. Tài là Bí thư Chi đoàn bản Chiềng, nên từ thành công bước đầu của mình, đã từng bước phổ cập cho các đoàn viên, thanh niên trong bản. Một số bạn trẻ đã biết xây dựng kênh bán hàng riêng, mở giỏ hàng trên sàn thương mại điện tử. Thay vì chỉ “lướt” tiktok và facebook thì bây giờ nhiều bạn trẻ đã biết quay, dựng, giới thiệu về vùng đất và con người Trung Sơn... Đó chính là sự thay đổi nhận thức căn bản về chuyển đổi số trong thanh niên ở xã vùng cao khó khăn này.

Bà con xã Trung Sơn coi cán bộ, chiến sĩ công an như người thân trong gia đình.

Được chứng kiến việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn mới thấy, “dân vận khéo” chính là “người thật, việc thật”, là “việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm” - từ những việc nhỏ nhất, bằng tấm lòng và trách nhiệm.

Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết, toàn xã có 6 bản với gần 3.200 nhân khẩu. Đơn vị xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng hàng đầu, cán bộ, chiến sĩ phải gần gũi, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, lấy người dân làm trung tâm. Từ đó tham mưu, triển khai các giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, và xây dựng mối quan hệ mật thiết, tin cậy giữa lực lượng công an và Nhân dân. Trong đó, đơn vị luôn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng nền tảng số trong công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tất cả nội dung đăng tải phải đảm bảo tính chân thực, không dàn dựng, không vi phạm quy định của ngành.

Từ năm 2019, khi công an chính quy bắt đầu về xã, Trung Sơn còn được coi là “ngã ba tam giác vàng” ở huyện vùng biên Quan Hóa (cũ). Đến nay thì, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Trung Sơn với nòng cốt lực lượng công an có mục tiêu... “mới” là giữ vững địa bàn “sạch” về ma túy. Trung Sơn không có án hình sự. Đêm ở Trung Sơn thật bình yên!.

Ghi chép của Nguyên Phong