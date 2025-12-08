Venezuela tuyên thệ 5.600 tân binh giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang

Ngày 7/12, Quân đội Venezuela tổ chức lễ tuyên thệ cho 5.600 tân binh, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục gia tăng. Động thái này diễn ra sau khi Washington triển khai một cụm tác chiến hải quân lớn, trong đó có tàu sân bay lớn nhất thế giới, tới vùng biển Caribe với lý do chống buôn ma tuý. Mỹ cũng đã thực hiện các cuộc tấn công làm chìm hơn 20 tàu, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng.

Venezuela tuyên thệ 5600 tân binh tại căn cứ Fuerte Tiuna Ảnh: Myanmaritv

Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ sử dụng chiến dịch quân sự này như vỏ bọc cho âm mưu lật đổ ông và kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Lễ tuyên thệ 5600 tân binh được tổ chức trang trọng tại căn cứ Fuerte Tiuna ở Caracas, với sự tham dự của chỉ huy cấp cao, thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa

Phát biểu tại lễ tuyên thệ ở căn cứ Fuerte Tiuna , cơ sở quân sự lớn nhất nước, Đại tá Quân đội Venezuela Gabriel Rendon nhấn mạnh:“Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không để một lực lượng đế quốc xâm lược đất nước.”

Theo số liệu chính thức, Venezuela hiện có khoảng 200.000 quân nhân cùng 200.000 cảnh sát. Trước đó, Tổng thống Nicolás Maduro đã kêu gọi mở rộng tuyển quân ngay sau khi Mỹ đưa tàu sân bay lớn nhất thế giới và một hạm đội chiến hạm tới Caribe.

Đại tá Quân đội Venezuela Gabriel Rendon phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Myanmaritv

Song song với nỗ lực gia tăng lực lượng quân đội, Caracas cũng tìm kiếm sự hậu thuẫn quốc tế. Hôm 6/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan. Hai bên thảo luận các vấn đề địa chính trị toàn cầu và tình hình an ninh tại khu vực Caribe, nơi Mỹ vừa tăng cường hiện diện hải quân.

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những đe dọa mà Venezuela đang đối mặt, đồng thời kêu gọi duy trì kênh đối thoại giữa Mỹ và Caracas. Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Erdogan nhấn mạnh rằng giải quyết xung đột nên qua con đường ngoại giao để tránh leo thang căng thẳng.

Về phần mình, trong phát biểu đưa ra cùng ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow “sát cánh” với Venezuela và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh đẩy tình hình với Caracas leo thang thành xung đột toàn diện.

Nhật Lệ

Nguồn Times of India, Xinhua