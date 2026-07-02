Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất

Chính quyền lâm thời Venezuela tuyên bố quốc tang trong 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tuần trước, khi số người tử vong tiếp tục tăng lên ít nhất 2.295 người, hơn 11.000 người bị thương và hàng chục nghìn người vẫn mất tích.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez viết: "Đất nước Venezuela đang chìm trong đau thương trước những mất mát to lớn về người do các trận động đất gây ra. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thân thiệt mạng, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương, những người còn mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng." Bà cũng thông báo quốc tang trong 7 ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/7 (giờ địa phương) để tưởng niệm các nạn nhân.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết gần 13.000 người đã mất nhà cửa. Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính khoảng 50.000 người vẫn chưa được xác định tung tích.

Thành phố ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều công trình bị sập đã được lực lượng cứu hộ đánh dấu bằng chữ “D” (tức là đã có người tử vong), cho thấy công tác tìm kiếm tại các địa điểm này đã hoàn tất nhưng không phát hiện người còn sống.

Trước đó, ngày 30/6, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi huy động 50 triệu USD để hỗ trợ lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong ba tháng tới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thảm họa. Người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu “áp lực cực lớn”, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu do tỷ lệ tiêm chủng trước động đất ở mức thấp.

Theo đánh giá sơ bộ dựa trên dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố, khoảng 58.870 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters