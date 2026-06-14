Venezuela trở thành tâm điểm đầu tư năng lượng mới

Làn sóng đầu tư mới đang hướng tới ngành dầu khí Venezuela sau lời kêu gọi rót 100 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tái thiết ngành năng lượng nước này.

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Các quỹ đầu tư và doanh nghiệp năng lượng quốc tế đang tăng tốc tìm kiếm cơ hội tại Venezuela. Ảnh: Venezuela Analysis.

Đi đầu trong xu hướng này là quỹ đầu tư Lionheart Capital. Quỹ đã ký biên bản ghi nhớ sáp nhập công ty niêm yết Lionheart Holdings với Keo Energy, đơn vị sở hữu tài sản dầu khí tại lưu vực Maracaibo, khu vực từng là trung tâm sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Venezuela. Thương vụ dự kiến tạo ra công ty đầu tiên niêm yết trên sàn Nasdaq giúp các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận trực tiếp dầu mỏ Venezuela, với định giá khoảng 1 tỷ USD.

Keo Energy (thuộc Maha Capital, Thụy Điển) nắm 40% cổ phần tại PetroUrdaneta, liên doanh kiểm soát các mỏ dầu trên đất liền tại Maracaibo, trong khi tập đoàn nhà nước PDVSA giữ 60%. Do thiếu đầu tư, sản lượng tại đây đã giảm từ hàng trăm nghìn thùng/ngày vào thập niên 1950 xuống dưới 2.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng có thể đạt 54.000 thùng quy dầu/ngày vào năm 2029 nếu có vốn mới.

Bước ngoặt thúc đẩy làn sóng đầu tư này bắt nguồn từ những thay đổi căn bản trong cục diện chính trị và chính sách năng lượng của Venezuela. Washington đã gỡ bỏ trừng phạt, cho phép doanh nghiệp Mỹ đầu tư sau khi nhà lãnh đạo Nicolás Maduro bị phế truất vào tháng 1.

Cùng thời điểm, Caracas cũng ban hành luật dầu khí mới, giảm vai trò của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA và mở rộng không gian hoạt động cho khu vực tư nhân. Nhiều tập đoàn lớn như Repsol, Eni và Shell cũng đã ký kết các thỏa thuận mới.

Ngoài ra, quỹ Amos Global Energy Management do ông Ali Moshiri điều hành đang tìm cách huy động khoảng 2 tỷ USD cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu khí Venezuela.

Venezuela cho biết sẽ triển khai cơ chế mới nhằm tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động tại nước này. Ảnh: Transport Topics.

Theo giới quan sát, sức hấp dẫn của Venezuela đến từ trữ lượng dầu mỏ thuộc nhóm lớn nhất thế giới nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Quốc gia Nam Mỹ này từng sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào thập niên 1970. Tuy nhiên, nhiều năm bất ổn kinh tế, quản lý yếu kém và thiếu đầu tư đã khiến sản lượng giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày.

Dù triển vọng phục hồi được đánh giá tích cực nhờ trữ lượng dầu mỏ lớn và dòng vốn quốc tế gia tăng, Venezuela vẫn đối mặt không ít thách thức như hạ tầng năng lượng xuống cấp, rủi ro chính trị và môi trường pháp lý chưa hoàn thiện.

Thanh Giang