Mỹ cấp giấy phép, tạo điều kiện cho hoạt động dầu khí tại Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép cung cấp hàng hóa, công nghệ, phần mềm và dịch vụ của Mỹ phục vụ hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí tại Venezuela. Động thái này được đánh giá có thể góp phần hỗ trợ gia tăng sản lượng của quốc gia Nam Mỹ.

Các công trình tại nhà máy lọc dầu El Palito của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA). Ảnh tư liiệu: Reuters.

Giấy phép cho phép thực hiện các giao dịch cần thiết nhằm duy trì hoạt động dầu khí, bao gồm sửa chữa thiết bị phục vụ thăm dò và khai thác. Tuy nhiên, văn bản không cho phép thành lập các liên doanh hoặc pháp nhân mới tại Venezuela để tiến hành hoạt động dầu khí.

Theo quy định, mọi hợp đồng liên quan các giao dịch được phép ký với chính phủ Venezuela hoặc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA phải tuân thủ luật pháp Mỹ, đồng thời các tranh chấp sẽ được giải quyết tại Mỹ. Các khoản thanh toán cho các thực thể đang chịu chế tài phải được chuyển vào một quỹ do phía Mỹ giám sát.

Giới khai thác dầu khí cho biết việc sử dụng thiết bị chuyên dụng cũng như nhập khẩu giàn khoan vào Venezuela cần có sự chấp thuận của Mỹ. Sản lượng dầu thô của Venezuela hiện đạt gần 1 triệu thùng/ngày. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhận định sản lượng nước này có thể tăng thêm tới 20% trong những tháng tới.

Các giàn khoan dầu và máy bơm cần tại hồ Maracaibo, khu vực Cabimas, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Chevron của Mỹ đánh giá giấy phép chung mới, cùng với các điều chỉnh pháp lý gần đây tại Venezuela, là bước đi quan trọng tạo điều kiện cho việc phát triển hơn nữa các nguồn tài nguyên dầu khí của nước này.

Thời gian qua, nhiều đối tác và khách hàng của PDVSA như Chevron, Repsol, ENI và Reliance Industries đã nộp đơn xin giấy phép riêng lẻ nhằm mở rộng sản lượng hoặc xuất khẩu. Theo các nguồn tin, số lượng lớn hồ sơ cá biệt từng khiến tiến trình mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư vào Venezuela diễn ra chậm.

Quốc hội Venezuela cuối tháng 1 đã thông qua sửa đổi luật dầu khí theo hướng trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp nước ngoài trong sản xuất, xuất khẩu và thu nguồn thu từ bán dầu. Trong bối cảnh đó, Mỹ cũng đang xây dựng kế hoạch tái thiết ngành dầu khí Venezuela với quy mô lớn, nhằm tạo điều kiện mở rộng vai trò của các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ quốc tế.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.