Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu mỏ của Venezuela

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright mới đây tuyên bố Washington ủng hộ một “sự gia tăng mạnh mẽ” sản lượng dầu mỏ của Venezuela, trong bối cảnh quan hệ song phương đang có dấu hiệu cải thiện đáng kể sau nhiều năm căng thẳng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Ảnh: Reuters

Ông Wright đã có chuyến thăm Caracas ngày 11/2 và gặp Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Đây được xem là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Venezuela kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường và công nhận bà Rodriguez thay thế ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Wright nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử”, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự thay đổi lớn trong quan hệ song phương cũng như môi trường kinh doanh tại khu vực châu Mỹ. Ông Wright cho biết Tổng thống Trump cam kết thúc đẩy hợp tác năng lượng và thương mại giữa hai nước.

Về phần mình, bà Rodriguez bày tỏ ủng hộ một “quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả”, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chính quyền mới tại Caracas được cho là đã nhất trí đáp ứng một số yêu cầu của Washington, bao gồm mở rộng tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ và nới lỏng các biện pháp kiểm soát trong nước.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới. Ảnh: Rinnovabili

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới, hơn 303 tỷ thùng theo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, sản lượng của nước này sụt giảm mạnh trong những năm qua do thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Năm 2025, Venezuela khai thác khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, tăng so với mức đáy 360.000 thùng/ngày năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 3 triệu thùng/ngày cách đây 25 năm.

Ông Wright cho biết lệnh cấm vận dầu mỏ mà Mỹ áp đặt từ năm 2019 về cơ bản đã được dỡ bỏ. Washington đã nới lỏng trừng phạt, cho phép các công ty Mỹ hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA).

Chính phủ Venezuela đặt mục tiêu tăng thêm 18% sản lượng trong năm nay, song giới quan sát cho rằng việc thu hút đầu tư vẫn đối mặt thách thức do bất ổn chính trị và nhu cầu vốn lớn để khôi phục cơ sở hạ tầng ngành dầu khí.

Lê Hà.

Nguồn: AFP