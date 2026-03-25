Venezuela cử phái đoàn tới Washington, thúc đẩy quan hệ mới với Mỹ

Venezuela đang phát đi tín hiệu nối lại đối thoại với Mỹ khi chuẩn bị cử phái đoàn ngoại giao tới Washington, đánh dấu bước khởi đầu cho một “giai đoạn mới” trong quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: BBC

Phát biểu tại cuộc gặp với các nhà đầu tư quốc tế ở Caracas, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết, phái đoàn sẽ tới Mỹ trong tuần tới nhằm khởi động tiến trình đối thoại ngoại giao và chính trị giữa hai chính phủ. Bà nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng mối quan hệ lâu dài, ổn định, dựa trên nền tảng hợp tác rõ ràng về chính trị và kinh tế.

Theo kế hoạch, phái đoàn sẽ do nhà ngoại giao kỳ cựu Félix Plasencia dẫn đầu. Ông từng giữ chức Ngoại trưởng Venezuela giai đoạn 2021-2022 và đảm nhiệm nhiều cương vị đại sứ tại Trung Quốc, Colombia và Vương quốc Anh, được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế.

Đáng chú ý, bà Rodríguez cũng cho biết đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế Venezuela phục hồi, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư quốc tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào ngày 5/3, sau thời gian dài gián đoạn do bất đồng chính trị, đặc biệt khi Washington từng công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó là tổng thống lâm thời, trong khi chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ.

Các tín hiệu hòa dịu tiếp tục được củng cố khi Mỹ đã mở lại đại sứ quán tại Caracas vào giữa tháng 3, và phái đoàn ngoại giao Mỹ gần đây cũng có cuộc gặp với lãnh đạo Venezuela tại Cung điện Miraflores.

Hình ảnh một bồn chứa và một giàn bơm dầu của cơ sở thuộc công ty dầu khí quốc doanh PDVSA tại Lagunillas, Venezuela, ngày 14/10/2022. Ảnh: Reuters

Song song với nỗ lực ngoại giao, chính phủ Venezuela đang đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí và khai khoáng. Bà Rodríguez cho biết, các cải cách pháp lý mới, trong đó có Luật Dầu khí sửa đổi, đã mở ra cơ chế hợp tác linh hoạt hơn, giúp thu hút gần 1 tỷ USD đầu tư và gia tăng đáng kể sản lượng khai thác.

Venezuela khẳng định sở hữu trữ lượng dầu lớn hàng đầu thế giới và đặt mục tiêu trở thành cường quốc sản xuất năng lượng thực sự. Chính phủ nước này cũng đang chuẩn bị ban hành luật mới về khoáng sản với các tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế, nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch và hấp dẫn hơn.

Việc thúc đẩy đối thoại với Mỹ, cùng với các cải cách kinh tế trong nước, được xem là bước đi quan trọng giúp Venezuela từng bước tháo gỡ khó khăn, khôi phục tăng trưởng và hội nhập trở lại với nền kinh tế toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WSJ