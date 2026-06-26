Venezuela chạy đua cứu hộ sau động đất kép

Lực lượng cứu hộ Venezuela đang khẩn trương tìm kiếm hàng trăm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tối 24-6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 235 người thiệt mạng, hơn 1.520 người bị thương và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau trận động đất kép tại Caracas, Venezuela. Ảnh: AA.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, đến chiều 25-6, khoảng 200 người vẫn bị mắc kẹt dưới các công trình bị sập, trong khi khoảng 250 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Ít nhất 8 bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela cùng Đại sứ quán Pháp cũng chịu thiệt hại. Bang ven biển La Guaira, giáp thủ đô Caracas, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 70.000 gia đình bị tác động.

Trước đó, Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp, trận đầu có độ lớn 7,2 xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía Tây, chỉ chưa đầy một phút sau là trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận tại Venezuela kể từ năm 1900.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi các dư chấn vẫn tiếp diễn. Đến nay, nước này đã ghi nhận ít nhất 138 dư chấn. Tại nhiều khu vực, người dân và các tình nguyện viên phải dùng tay đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người mắc kẹt do thiếu thiết bị chuyên dụng. Nhiều tuyến giao thông, hệ thống điện và sân bay quốc tế ở Caracas cũng bị ảnh hưởng, làm chậm quá trình triển khai lực lượng cứu nạn.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo số thương vong có thể còn tiếp tục tăng trong trận động đất tại Venezuela. Ảnh: AA.

Một trang web do cộng đồng lập để thống kê người mất tích hiện ghi nhận hơn 46.000 trường hợp chưa xác định được tung tích, tuy nhiên con số này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận độc lập.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo số thương vong có thể còn tiếp tục tăng và không loại trừ khả năng lên tới hàng nghìn người nếu nhiều khu vực bị cô lập chưa thể tiếp cận.

Trước tình hình trên, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ Venezuela. Mỹ cho biết sẵn sàng cử các đội cứu hộ, hỗ trợ hậu cần và khôi phục hoạt động tại sân bay Caracas. Liên hợp quốc đang điều phối các lực lượng cứu hộ quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai một chiến dịch hỗ trợ quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thu Uyên